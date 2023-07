गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से तबाही का मंजर: सैकड़ों कच्चे मकान ढहे, कई जानवरों की मौत; कई इलाके अब भी जलमग्न

जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। गलियों में पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि घरों में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रस्सी और सीढ़ी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं, शनिवार को हुई तेज बारिश जूनागढ़ के कई इलाकों के लिए आफत बनकर बरसी। शहर के दुर्वेशनगर, गणेश नगर, जोशीपारा समेत कई इलाकों के सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए। यहां एक मंजिला मकान पूरी तरह से डूब गए थे, जिससे घरों का पूरा सामान बर्बाद हो गया है। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव भी मिले हैं।



#WATCH | Gujarat: Severe waterlogging witnessed in parts of Junagadh due to torrential rain. pic.twitter.com/PLjwqcpFcm