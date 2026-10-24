वायरल जोक्स: सास-बहू के ये मजेदार जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी, बहू के जवाब पर सास भी रह गई हैरान

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



सास-बहू का रिश्ता घर के उन रिश्तों में से एक है, जिसमें प्यार, अपनापन और कभी-कभी मजेदार नोकझोंक का तड़का भी लगा रहता है। सास को लगता है कि घर चलाने का उनका पुराना अनुभव सबसे खास है, जबकि बहू के पास हर काम करने का अपना नया तरीका होता है। कभी रसोई में खाने को लेकर चर्चा छिड़ जाती है, तो कभी खरीदारी, घर की सफाई और आराम करने के समय पर ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है कि घर के बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। अगर आपको भी साफ-सुथरे, समझदारी भरे और हंसाने वाले चुटकुले पसंद हैं, तो सास-बहू के ये पांच जोक्स जरूर पढ़िए।





सास - बहू, आज दाल में नमक थोड़ा कम है।

बहू - मां जी, आपने ही तो कहा था कि नमक कम खाना चाहिए।

सास - हां, लेकिन इतना कम भी नहीं कि दाल ही बेस्वाद हो जाए।

बहू - कोई बात नहीं मां जी, अगली बार नमक थोड़ा ज्यादा डाल दूंगी।

सास - और अगर ज्यादा हो गया तो?

बहू - फिर आप कह देना कि नमक कम खाना चाहिए। आपकी सलाह भी सही रहेगी और मेरी दाल भी चर्चा में बनी रहेगी!

सास - अच्छा! अब रसोई में खाना बन रहा है या मेरी बातों का जवाब तैयार हो रहा है?

Trending Videos

2 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज घर की सफाई कर लेना। काफी दिन हो गए हैं।

बहू - जी मां जी, आज ही कर दूंगी।

सास - लेकिन तुम तो सुबह से आराम कर रही हो।

बहू - मां जी, काम करने से पहले थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा कर रही हूं।

सास - अच्छा! तो ऊर्जा कब तक इकट्ठा हो जाएगी?

बहू - जैसे ही आप मुझे कामों की पूरी लिस्ट देना बंद करेंगी!

सास - ठीक है, लिस्ट नहीं दूंगी। बस इतना बता देती हूं कि सफाई में तुम्हारा कमरा भी शामिल है।

बहू - मां जी, अब तो मुझे लगता है कि लिस्ट ही बेहतर थी!

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock/ Amar Ujala

सास - बहू, तुम्हें घर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

बहू - मां जी, घर का प्यार और अपनापन।

सास खुश होकर - और उसके बाद?

बहू - उसके बाद अपना कमरा।

सास - और उसके बाद?

बहू - मां जी, उसके बाद कमरे का दरवाजा!

सास - दरवाजे से इतना प्यार क्यों?

बहू - ताकि प्यार और अपनापन मिलने के बाद थोड़ा आराम भी मिल सके!

सास - वाह बहू! जवाब तो ऐसा दिया है कि अब मुझे भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करना पड़ेगा!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, बाजार से सब्जियां लेते समय ध्यान रखना। ताजी ही लाना।

बहू - जी मां जी, बिल्कुल।

कुछ देर बाद बहू बाजार से लौटी।

सास - ये टमाटर तो थोड़े नरम हैं। ताजी सब्जियां लाने को कहा था न?

बहू - मां जी, दुकानदार ने कहा कि ये बहुत पके हुए हैं।

सास - तो तुमने ले क्यों लिए?

बहू - उसने कहा कि जल्दी इस्तेमाल कर लेना, इसलिए सोचा कि घर में खाना जल्दी बन जाएगा!

सास - बहू, तुम हर बात में अपनी समझदारी लगा देती हो।

बहू - मां जी, आपकी ही तो बहू हूं। कुछ तो सीखूंगी ही!

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik