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वायरल जोक्स: मां- पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि मम्मी ने तुरंत ही उठा लिया बेलन

Fri, 23 Oct 2026 01:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

Viral Jokes: मां-बेटी के इन मजेदार जोक्स में रोजमर्रा की जिंदगी, मोबाइल की आदतों, पढ़ाई, खरीदारी और घर की छोटी-छोटी बातों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। इन चुटकुलों में मां की समझदारी और बेटी के मजेदार जवाब आपको हंसने पर मजबूर कर सकते हैं।
 

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Mother and Daughter funny conversation and viral chutkule jokes know her
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मां और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। इस रिश्ते में प्यार है, अपनापन है, छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक है और सबसे बढ़कर ऐसी बातें हैं, जिन्हें याद करके अकेले में भी हंसी छूट जाती है। कभी मां अपनी बेटी को समझाते-समझाते खुद ही उलझ जाती है, तो कभी बेटी अपने मासूम सवालों से मां की बोलती बंद कर देती है। मां के लिए बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वह हमेशा छोटी बच्ची ही रहती है। वहीं, बेटी को लगता है कि मां के पास हर सवाल का जवाब तो है, लेकिन उसकी हर बात का समाधान निकालना इतना आसान नहीं है।  इन्हें पढ़िए और देखिए कि कैसे मां की समझदारी और बेटी की चतुराई मिलकर हंसी का ऐसा माहौल बनाती हैं, जिसमें हर घर की कोई न कोई कहानी नजर आ जाएगी।



मां की सीख और बेटी का जवाब
मां - बेटा, जिंदगी में हमेशा सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए।
बेटी - बिल्कुल मम्मी, इसीलिए तो मैं हर चीज खरीदने से पहले दस बार सोचती हूं।
मां - फिर भी तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े क्यों भरे हैं?
बेटी - क्योंकि सोचने के बाद भी दिल मान ही नहीं रहा था!
मां - वाह! तुम्हारा दिल तो मेरी पूरी सैलरी से ज्यादा जिद्दी है।
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

बेटी की पढ़ाई का अनोखा तरीका
मां - तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई कैसी चल रही है?
बेटी - मम्मी, बहुत अच्छी। मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है।
मां - सिर्फ देख लिया है? पढ़ा भी है?
बेटी - पढ़ना तो बाकी है, लेकिन आधा काम तो पहचानने का हो गया!
मां - अच्छा! फिर परीक्षा में सवाल पहचानकर आ जाना, नंबर मैं ले आऊंगी!

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हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

मां की नजर से कुछ नहीं बचता
मां - आज तुमने कमरे की सफाई की?
बेटी - हां मम्मी, बिल्कुल!
मां - तो फिर ये कपड़े बिस्तर पर क्यों पड़े हैं?
बेटी - मम्मी, अलमारी में जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें आराम करने दिया है।
मां - और ये किताबें जमीन पर क्यों हैं?
बेटी - वो पढ़ाई करके थक गई थीं।
मां - अच्छा! अब तुम भी आराम कर लो, झाड़ू-पोंछा मैं ही कर लेती हूं!

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मां - तुम दिनभर मोबाइल में क्या करती रहती हो?
बेटी - मम्मी, नई-नई चीजें सीखती हूं।
मां - अच्छा, तो बताओ आज क्या सीखा?
बेटी - कि बिना खरीदे भी ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है।
मां - वो कैसे?
बेटी - बस सामान कार्ट में डाल दो और फिर मम्मी से पैसे मांगने की हिम्मत जुटाओ!
मां - तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा तो तुम्हारी हिम्मत का कोर्स चल रहा है!

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बेटी - मम्मी, आज मैं कैसी लग रही हूं?
मां - बहुत अच्छी।
बेटी - सच में? कुछ अलग नहीं लग रहा?
मां - हां, आज तुमने खुद से अपना कमरा साफ किया है।
बेटी - अरे मम्मी, मैं अपने लुक के बारे में पूछ रही हूं!
मां - और मैं तुम्हारे उस लुक की तारीफ कर रही हूं, जो घर में सबसे ज्यादा जरूरी है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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