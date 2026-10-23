वायरल जोक्स: मां- पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि मम्मी ने तुरंत ही उठा लिया बेलन

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मां और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। इस रिश्ते में प्यार है, अपनापन है, छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक है और सबसे बढ़कर ऐसी बातें हैं, जिन्हें याद करके अकेले में भी हंसी छूट जाती है। कभी मां अपनी बेटी को समझाते-समझाते खुद ही उलझ जाती है, तो कभी बेटी अपने मासूम सवालों से मां की बोलती बंद कर देती है। मां के लिए बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वह हमेशा छोटी बच्ची ही रहती है। वहीं, बेटी को लगता है कि मां के पास हर सवाल का जवाब तो है, लेकिन उसकी हर बात का समाधान निकालना इतना आसान नहीं है। इन्हें पढ़िए और देखिए कि कैसे मां की समझदारी और बेटी की चतुराई मिलकर हंसी का ऐसा माहौल बनाती हैं, जिसमें हर घर की कोई न कोई कहानी नजर आ जाएगी।



मां की सीख और बेटी का जवाब

मां - बेटा, जिंदगी में हमेशा सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए।

बेटी - बिल्कुल मम्मी, इसीलिए तो मैं हर चीज खरीदने से पहले दस बार सोचती हूं।

मां - फिर भी तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े क्यों भरे हैं?

बेटी - क्योंकि सोचने के बाद भी दिल मान ही नहीं रहा था!

मां - वाह! तुम्हारा दिल तो मेरी पूरी सैलरी से ज्यादा जिद्दी है।

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बेटी की पढ़ाई का अनोखा तरीका

मां - तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटी - मम्मी, बहुत अच्छी। मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है।

मां - सिर्फ देख लिया है? पढ़ा भी है?

बेटी - पढ़ना तो बाकी है, लेकिन आधा काम तो पहचानने का हो गया!

मां - अच्छा! फिर परीक्षा में सवाल पहचानकर आ जाना, नंबर मैं ले आऊंगी!

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मां की नजर से कुछ नहीं बचता

मां - आज तुमने कमरे की सफाई की?

बेटी - हां मम्मी, बिल्कुल!

मां - तो फिर ये कपड़े बिस्तर पर क्यों पड़े हैं?

बेटी - मम्मी, अलमारी में जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें आराम करने दिया है।

मां - और ये किताबें जमीन पर क्यों हैं?

बेटी - वो पढ़ाई करके थक गई थीं।

मां - अच्छा! अब तुम भी आराम कर लो, झाड़ू-पोंछा मैं ही कर लेती हूं!

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मां - तुम दिनभर मोबाइल में क्या करती रहती हो?

बेटी - मम्मी, नई-नई चीजें सीखती हूं।

मां - अच्छा, तो बताओ आज क्या सीखा?

बेटी - कि बिना खरीदे भी ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है।

मां - वो कैसे?

बेटी - बस सामान कार्ट में डाल दो और फिर मम्मी से पैसे मांगने की हिम्मत जुटाओ!

मां - तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा तो तुम्हारी हिम्मत का कोर्स चल रहा है!

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