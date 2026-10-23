हिंदी जोक्स: बहन के सवाल पर भाई की बोलती हुई बंद, भाई-बहन के ये मजेदार जोक्स पढ़कर छूट जाएगी हंसी

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भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे और मजेदार रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी खूब होता है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका भी कभी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। कभी बहन भाई की पसंदीदा चीज छिपाकर उसे परेशान करती है, तो कभी भाई बहन की छोटी-सी गलती को ऐसा मुद्दा बना देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। दोनों एक-दूसरे से लड़ते भी हैं, शिकायतें भी करते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा उनके भाई या बहन को कुछ कह दे, तो सबसे पहले बचाव में भी यही दोनों खड़े होते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं भाई-बहन के ये मजेदार जोक्स।







बहन - भैया, मुझे नया फोन लेना है।

भाई - तुम्हारा पुराना फोन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है।

बहन - लेकिन उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है।

भाई - अच्छा! तो तुम फोन बात करने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करती हो?

बहन - दोनों काम के लिए।

भाई - फिर तो तुम्हें दो फोन चाहिए होंगे। एक बात करने के लिए और दूसरा फोटो खींचने के लिए!

बहन - रहने दो भैया, आपसे फोन मांगना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी।

भाई - गलती तुम्हारी नहीं है, बस तुम्हारी फरमाइशों का बजट मेरे बैंक बैलेंस से बड़ा है!

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मां - तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो या बातें बना रहे हो?

बहन - मां, मैं तो पढ़ रही हूं। भैया मुझे परेशान कर रहे हैं।

मां - क्या कर रहे हैं तुम्हारे भैया?

बहन - बार-बार पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कितनी हुई।

भाई - मां, मैं तो इसकी मदद कर रहा हूं।

मां - कैसे?

भाई - मैं बस यह पता लगा रहा हूं कि इसे कितना आता है।

बहन - मां, इन्हें खुद कुछ आता नहीं है। अब ये मेरी परीक्षा लेकर अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं!

भाई - देखो मां, कितनी तेज है तुम्हारी बेटी। मेरी पढ़ाई की कमी भी पहचान गई!

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बहन - भैया, मुझे पांच सौ रुपये चाहिए।

भाई - किसलिए?

बहन - जरूरी काम है।

भाई - कैसा जरूरी काम?

बहन - आपको बताऊंगी तो आप पैसे नहीं दोगे।

भाई - मतलब काम ऐसा है कि बताने में डर लग रहा है और पैसे मांगने में नहीं?

बहन - भैया, आप बड़े भाई हो या बैंक के मैनेजर?

भाई - बड़ा भाई हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। बैंक का मैनेजर होता तो पहले फॉर्म भरवाता, फिर तुम्हारी अर्जी रिजेक्ट कर देता!

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बहन - भैया, आप हमेशा कहते हो कि मैं बहुत बोलती हूं।

भाई - हां, तो?

बहन - अगर मैं बोलना बंद कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा?

भाई कुछ सोचकर - मुझे लगेगा कि घर में इंटरनेट बंद हो गया है।

बहन - मतलब?

भाई - मतलब घर में सन्नाटा छा जाएगा और सब लोग एक-दूसरे से पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है!

बहन - अच्छा! तो मेरी इतनी अहमियत है घर में?

भाई - बिल्कुल! तुम्हारे बिना घर शांत तो रहेगा, लेकिन हम सबको शक होने लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं!

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