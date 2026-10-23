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हिंदी जोक्स: बहन के सवाल पर भाई की बोलती हुई बंद, भाई-बहन के ये मजेदार जोक्स पढ़कर छूट जाएगी हंसी

Fri, 23 Oct 2026 12:35 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 23 Oct 2026 12:35 PM IST
सार

Hindi Jokes: भाई-बहन के ये मजेदार जोक्स घर में होने वाली रोजमर्रा की नोकझोंक पर आधारित हैं। कहीं बहन की फरमाइशों से भाई परेशान है, तो कहीं भाई के जवाब से बहन की बोलती बंद हो जाती है। प्यार और हंसी से भरे ये साफ-सुथरे चुटकुले परिवार के साथ पढ़ने और साझा करने के लिए अच्छे हैं।
 

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Funny Brother and Sister Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे और मजेदार रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी खूब होता है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका भी कभी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। कभी बहन भाई की पसंदीदा चीज छिपाकर उसे परेशान करती है, तो कभी भाई बहन की छोटी-सी गलती को ऐसा मुद्दा बना देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। दोनों एक-दूसरे से लड़ते भी हैं, शिकायतें भी करते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा उनके भाई या बहन को कुछ कह दे, तो सबसे पहले बचाव में भी यही दोनों खड़े होते हैं।  तो चलिए, पढ़ते हैं भाई-बहन के ये मजेदार जोक्स।





बहन - भैया, मुझे नया फोन लेना है।
भाई - तुम्हारा पुराना फोन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है।
बहन - लेकिन उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है।
भाई - अच्छा! तो तुम फोन बात करने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करती हो?
बहन - दोनों काम के लिए।
भाई - फिर तो तुम्हें दो फोन चाहिए होंगे। एक बात करने के लिए और दूसरा फोटो खींचने के लिए!
बहन - रहने दो भैया, आपसे फोन मांगना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
भाई - गलती तुम्हारी नहीं है, बस तुम्हारी फरमाइशों का बजट मेरे बैंक बैलेंस से बड़ा है!
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Funny Brother and Sister Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

मां - तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो या बातें बना रहे हो?
बहन - मां, मैं तो पढ़ रही हूं। भैया मुझे परेशान कर रहे हैं।
मां - क्या कर रहे हैं तुम्हारे भैया?
बहन - बार-बार पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कितनी हुई।
भाई - मां, मैं तो इसकी मदद कर रहा हूं।
मां - कैसे?
भाई - मैं बस यह पता लगा रहा हूं कि इसे कितना आता है।
बहन - मां, इन्हें खुद कुछ आता नहीं है। अब ये मेरी परीक्षा लेकर अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं!
भाई - देखो मां, कितनी तेज है तुम्हारी बेटी। मेरी पढ़ाई की कमी भी पहचान गई!

Funny Brother and Sister Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

बहन - भैया, मुझे पांच सौ रुपये चाहिए।
भाई - किसलिए?
बहन - जरूरी काम है।
भाई - कैसा जरूरी काम?
बहन - आपको बताऊंगी तो आप पैसे नहीं दोगे।
भाई - मतलब काम ऐसा है कि बताने में डर लग रहा है और पैसे मांगने में नहीं?
बहन - भैया, आप बड़े भाई हो या बैंक के मैनेजर?
भाई - बड़ा भाई हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। बैंक का मैनेजर होता तो पहले फॉर्म भरवाता, फिर तुम्हारी अर्जी रिजेक्ट कर देता!

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Funny Brother and Sister Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बहन - भैया, आप हमेशा कहते हो कि मैं बहुत बोलती हूं।
भाई - हां, तो?
बहन - अगर मैं बोलना बंद कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा?
भाई कुछ सोचकर - मुझे लगेगा कि घर में इंटरनेट बंद हो गया है।
बहन - मतलब?
भाई - मतलब घर में सन्नाटा छा जाएगा और सब लोग एक-दूसरे से पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है!
बहन - अच्छा! तो मेरी इतनी अहमियत है घर में?
भाई - बिल्कुल! तुम्हारे बिना घर शांत तो रहेगा, लेकिन हम सबको शक होने लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं!

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बहन - भैया, आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो या अपने दोस्तों को?
भाई - तुम्हें।
बहन - तो फिर जब मैं कुछ मांगती हूं, आप मना क्यों कर देते हो?
भाई - क्योंकि प्यार और पैसे दो अलग-अलग चीजें हैं।
बहन - और दोस्तों पर पैसे खर्च करते हो, मुझ पर नहीं!
भाई - दोस्तों के साथ खर्चा बांट लेते हैं। तुम्हारे साथ तो पूरा बिल अकेले मुझे ही देना पड़ता है!
बहन - ठीक है भैया, अब से मैं भी अपनी सहेलियों के साथ खर्चा बांटूंगी।
भाई खुश होकर - वाह! आखिर मेरी बहन समझदार हो गई।
बहन - हां, अब से शॉपिंग पर आपको भी साथ ले जाऊंगी। बिल आधा आप देना, आधा मेरी सहेलियां देंगी!
भाई - मां! इसे समझदार बनाने की जिम्मेदारी अब आपकी है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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