Updated Mon, 26 Nov 2018 06:56 PM IST

एक सत्संग के दौरान :

संत प्रवचन करते हुए जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी होगी , इतने में एक बुढ़िया उठ कर जाने लगी ….

संत : कहाँ जा रही हो ऐसे उठ कर ? 🤔🤔🤔

बुढ़िया : जब अगले जन्म में भी रोटियाँ ही बनानी है तो सत्संग सुन कर क्या फायदा 😂😂😂😆😆

--------------------

लड़की वाले : हमें लड़का पसंद नही

लड़के वाले : पसंद तो हमें भी नहीं हैं अब क्या करे घर से निकल दे ? 😠😠😅😅😅

-------------------

संजना तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने पहुंची

officer – अगर एक तरफ आपके पति हो और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप क्या मारोगी ?

संजना – पति

officer – अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ की आप ब्रेक मारोगी 😂😁😂😁

-------------------------

हिंदी कैसे हमारी ऊर्जा और समय बचाती है देखिये :

In english : I am sorry, I can not hear you properly ,can you please repeat what’s the matter?

In hindi : ” हैं ” 😝😜😝