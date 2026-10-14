जोक्स: मरीज- साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है? डॉक्टर का जवाब सुनकर कर दी धुनाई

1 of 5 डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था...

पत्नी- ये लो सुई...

पति- ये क्यों...?

पत्नी- अगर चेकिंग चल रही हो, तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना...

पंचर मात्र 20 रुपये का बनेगा और चालान हजार का...!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मरीज- डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है?

डॉक्टर- ये दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है या नहीं।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik