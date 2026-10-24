हिंदी जोक्स: साली- जीजू, दीदी आपको कितना प्यार करती हैं? जवाब सुनकर दीदी भी हो गईं आगबबूला

हिंदी जोक्स: अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।





होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला- ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार?

लड़की बोली- आज का दिन बहुत बुरा है।

सुबह ब्यॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया।

रास्ते में कार खराब हो गई।

ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया।

अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो भी तूने पी ली।

यह सुन बेहोश...लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई।

