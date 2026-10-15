चुटकुले: महिला- मेरी किस्मत कब बदलेगी? पंडित जी ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

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हंसी-मजाक जिंदगी की उन छोटी-छोटी खुशियों में से एक है, जो व्यस्त दिन में भी चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कभी दोस्तों की बातचीत हंसने की वजह बन जाती है, तो कभी घर-परिवार में होने वाले मजेदार सवाल-जवाब पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसे ही चुटकुलों में पंडित और महिला के बीच होने वाली बातचीत भी काफी दिलचस्प हो सकती है। जब महिला अपनी परेशानी लेकर पंडित जी के पास पहुंचे और उनके सवालों का जवाब अपने अंदाज में दे, तो बातचीत में मजेदार मोड़ आना तय है।



अगर आप भी साफ-सुथरे और समझदारी भरे चुटकुले पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये छह जोक आपको जरूर पसंद आ सकते हैं। इनमें मजेदार बातचीत है, हल्का-फुल्का हास्य है और कुछ ऐसे जवाब हैं, जो पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो चलिए, शुरू करते हैं पंडित और महिला के इन मजेदार चुटकुलों का सिलसिला।

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Amar Ujala/Adobe Stock

एक महिला पंडित जी के पास पहुंची।

महिला - पंडित जी, मेरी किस्मत कब बदलेगी?

पंडित जी - बेटी, मेहनत करती हो?

महिला - जी, बहुत मेहनत करती हूं।

पंडित जी - तो फिर धैर्य रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा।

महिला - लेकिन पंडित जी, फल कब मिलेगा?

पंडित जी मुस्कुराकर बोले - बेटी, अगर तारीख भी बता सकता, तो अपनी किस्मत पहले बदल लेता!

3 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

एक महिला पंडित जी के पास आई और बोली।

महिला - पंडित जी, घर में रोज छोटी-छोटी बातों पर बहस होती है। कोई उपाय बताइए।

पंडित जी - घर में सबको एक-दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए।

महिला - लेकिन पंडित जी, सब सुनते तो हैं, मानता कोई नहीं!

पंडित जी हंसकर बोले - फिर तो आपको पूजा से पहले घर में एक नियम बनाना होगा - एक बोलेगा और बाकी सुनेंगे!

महिला - और जो नियम न माने?

पंडित जी - उसे ही अगली बार सबकी बात सुनने की जिम्मेदारी दे देना!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

एक महिला पंडित जी से पूछने लगी।

महिला - पंडित जी, पूजा करते समय मेरा मन बार-बार भटक जाता है। क्या करूं?

पंडित जी - पूजा करते समय अपना ध्यान भगवान पर लगाइए।

महिला - कोशिश तो करती हूं, लेकिन कभी रसोई याद आती है, कभी बाजार का सामान।

पंडित जी - तो पूजा से पहले जरूरी कामों की सूची बना लिया कीजिए।

महिला खुश होकर बोली - वाह पंडित जी! यानी भगवान को याद करने से पहले सामान की सूची तैयार करनी होगी!

पंडित जी हंसते हुए बोले - कम से कम पूजा के बीच में धनिया और टमाटर तो याद नहीं आएंगे!

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