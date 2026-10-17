वायरल जोक्स: सास- आज चाय इतनी अच्छी कैसे बनाई है? बहू ने पलटकर दिया मजेदार जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala







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सास-बहू का रिश्ता घर-परिवार में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कभी रसोई में खाने को लेकर बातचीत होती है तो कभी घर के काम और खरीदारी पर दोनों की अलग-अलग राय सामने आ जाती है। लेकिन जब इन बातों में थोड़ा हंसी-मजाक जुड़ जाए तो माहौल ही बदल जाता है। कभी बहू अपनी समझदारी से सास को चुप करा देती है तो कभी सास ऐसा जवाब देती हैं कि बहू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। इस रिश्ते की प्यारी नोकझोंक पर बने चुटकुले लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि इनमें रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। आखिर घर में चाय, खाना, बाजार और बचत जैसी बातों पर बातचीत तो होती ही रहती है। अगर इन बातों को मजेदार अंदाज में कहा जाए तो हंसी आना लाजिमी है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के पांच ऐसे जोक्स, जिनमें मजेदार सवाल और उनके चटपटे जवाब है।

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2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज चाय इतनी अच्छी कैसे बनाई है?

बहू - मम्मी जी, आज आपके बताए तरीके से बनाई है।

सास - अच्छा! मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम सुनती कहां हो?

बहू - सुनती तो हूं मम्मी जी, आज पहली बार याद भी रख लिया!

सास - वाह! यानी अब मेरी बातों का असर होने लगा है।

बहू - जी मम्मी जी, चाय के साथ आपकी बातें भी रोज पीती हूं!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

सास - बहू, इस महीने खर्च कुछ ज्यादा नहीं हो गया?

बहू - मम्मी जी, मैंने तो हर चीज सोच-समझकर खरीदी है।

सास - फिर पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए?

बहू - मम्मी जी, सामान खरीदते समय सब जरूरी लग रहा था।

सास - तो गैरजरूरी क्या था?

बहू - आपका यह सवाल, क्योंकि अब पैसे तो वापस आने से रहे!

सास - अच्छा! अब हिसाब भी तुम ही समझाओगी?

बहू - जी मम्मी जी, अगली बार खरीदारी से पहले आपको भी साथ ले चलूंगी!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देती हो?

बहू - मम्मी जी, शादी के बाद अभ्यास हो गया है।

सास - कैसा अभ्यास?

बहू - पहले मैं जवाब सोचती थी, अब सवाल पूरा होने का इंतजार करती हूं!

सास - मतलब मेरी बातें पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार रहता है?

बहू - नहीं मम्मी जी, अब मैं पहले सुनती हूं, फिर बोलती हूं।

सास - चलो, कम से कम एक अच्छी आदत तो सीख ली!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik