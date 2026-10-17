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वायरल जोक्स: सास- आज चाय इतनी अच्छी कैसे बनाई है? बहू ने पलटकर दिया मजेदार जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

Sat, 17 Oct 2026 12:24 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 17 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

Viral Jokes: सास-बहू के रिश्ते में प्यार, समझदारी और हल्की-फुल्की नोकझोंक से घर का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है। चाय, बजट, खाना और आराम जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर आधारित ये पांच जोक्स हंसाने के साथ मिल-जुलकर रहने का संदेश भी देते हैं।
 

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Funny Saas-Bahu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala

सास-बहू का रिश्ता घर-परिवार में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कभी रसोई में खाने को लेकर बातचीत होती है तो कभी घर के काम और खरीदारी पर दोनों की अलग-अलग राय सामने आ जाती है। लेकिन जब इन बातों में थोड़ा हंसी-मजाक जुड़ जाए तो माहौल ही बदल जाता है। कभी बहू अपनी समझदारी से सास को चुप करा देती है तो कभी सास ऐसा जवाब देती हैं कि बहू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। इस रिश्ते की प्यारी नोकझोंक पर बने चुटकुले लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि इनमें रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। आखिर घर में चाय, खाना, बाजार और बचत जैसी बातों पर बातचीत तो होती ही रहती है। अगर इन बातों को मजेदार अंदाज में कहा जाए तो हंसी आना लाजिमी है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के पांच ऐसे जोक्स, जिनमें मजेदार सवाल और उनके चटपटे जवाब है।

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Funny Saas-Bahu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज चाय इतनी अच्छी कैसे बनाई है?
बहू - मम्मी जी, आज आपके बताए तरीके से बनाई है।
सास - अच्छा! मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम सुनती कहां हो?
बहू - सुनती तो हूं मम्मी जी, आज पहली बार याद भी रख लिया!
सास - वाह! यानी अब मेरी बातों का असर होने लगा है।
बहू - जी मम्मी जी, चाय के साथ आपकी बातें भी रोज पीती हूं!

Funny Saas-Bahu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

सास - बहू, इस महीने खर्च कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
बहू - मम्मी जी, मैंने तो हर चीज सोच-समझकर खरीदी है।
सास - फिर पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए?
बहू - मम्मी जी, सामान खरीदते समय सब जरूरी लग रहा था।
सास - तो गैरजरूरी क्या था?
बहू - आपका यह सवाल, क्योंकि अब पैसे तो वापस आने से रहे!
सास - अच्छा! अब हिसाब भी तुम ही समझाओगी?
बहू - जी मम्मी जी, अगली बार खरीदारी से पहले आपको भी साथ ले चलूंगी!

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Funny Saas-Bahu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम हर बात का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देती हो?
बहू - मम्मी जी, शादी के बाद अभ्यास हो गया है।
सास - कैसा अभ्यास?
बहू - पहले मैं जवाब सोचती थी, अब सवाल पूरा होने का इंतजार करती हूं!
सास - मतलब मेरी बातें पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार रहता है?
बहू - नहीं मम्मी जी, अब मैं पहले सुनती हूं, फिर बोलती हूं।
सास - चलो, कम से कम एक अच्छी आदत तो सीख ली!

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Funny Saas-Bahu Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है।
बहू - शुक्रिया मम्मी जी!
सास - लेकिन नमक थोड़ा कम है।
बहू - कोई बात नहीं मम्मी जी, अगली बार ठीक कर दूंगी।
सास - तुम बुरा नहीं मानतीं?
बहू - नहीं मम्मी जी, तारीफ सुनकर खुशी होती है और कमी पता चल जाए तो अगली बार सुधारने का मौका मिलता है।
सास - वाह बहू, तुम्हारी बात तो सही है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 
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