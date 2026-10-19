फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud

चुटकुले: साली- आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? जीजा का जवाब सुनकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Mon, 19 Oct 2026 03:41 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 19 Oct 2026 03:41 PM IST
सार

Chutkule: जीजा-साली के ये मजेदार जोक्स रिश्तों में होने वाली हल्की-फुल्की नोकझोंक और हाजिरजवाबी पर आधारित हैं। कहीं जीजा जी बचत का अनोखा तरीका बताते हैं, तो कहीं साली अपने सवालों से उन्हें उलझा देती है। साफ-सुथरे और पारिवारिक माहौल वाले ये चुटकुले दोस्तों और घरवालों के साथ पढ़ने और साझा करने के लिए अच्छे हैं।
 

विज्ञापन
Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

जीजा-साली का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें थोड़ी नोकझोंक, ढेर सारी हंसी-मजाक और एक-दूसरे की टांग खींचने का पूरा मौका मिलता है। कभी साली अपने जीजा की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो कभी जीजा अपने जवाब से साली को ऐसा चुप कराते हैं कि उसे भी हंसी आ जाती है। घर में शादी हो, कोई त्योहार हो या फिर परिवार के लोग एक साथ बैठे हों, जीजा-साली की मजेदार बातचीत माहौल को खुशनुमा बना देती है।



इस रिश्ते की खास बात यह है कि यहां मजाक करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी सीधे-सादे सवाल का टेढ़ा जवाब हंसा देता है, तो कभी अपनी ही बात में फंस जाने वाला इंसान सबको गुदगुदा जाता है। ऐसे ही मजेदार पल यादगार बन जाते हैं और परिवार में हंसी का माहौल बना देते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए और हंसी रोकना मुश्किल हो जाए, तो जीजा-साली के ये चुटकुले आपके लिए हैं। इनमें है समझदारी भरी नोकझोंक, मजेदार जवाब और ऐसे पंचलाइन, जो बिना किसी फुहड़ता के आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीजा-साली के मजेदार जोक्स।
Trending Videos
Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud
फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

साली - जीजाजी, बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा धैर्य किसके पास होता है?
जीजा - अध्यापक के पास।
साली - वो कैसे?
जीजा - एक ही बात बच्चों को दिन में दस बार समझाते हैं, फिर भी अगले दिन दोबारा समझाने आ जाते हैं।
साली - और घर में?
जीजा - घर में तो तुम्हारी दीदी के पास। मेरी एक गलती उन्हें वर्षों तक याद रहती है!
साली - अच्छा! मतलब आपकी याददाश्त कमजोर है और दीदी की मजबूत?
जीजा - बिल्कुल! शादी के बाद से मेरी याददाश्त का सारा काम वही तो संभाल रही हैं!

Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजाजी, आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं?
जीजा - बहुत आसान है। बाजार जाने से पहले सामान की लिस्ट बनाता हूं।
साली - फिर तो आप फालतू सामान नहीं खरीदते होंगे?
जीजा - बिल्कुल नहीं।
साली - लेकिन दीदी कह रही थीं कि आप लिस्ट घर पर ही भूल जाते हैं!
जीजा - अरे, वही तो मेरी सबसे बड़ी बचत है। लिस्ट भूल जाता हूं तो सामान भी नहीं खरीद पाता!
साली - जीजाजी, इसे बचत नहीं, घर का बजट बिगाड़ने की शुरुआत कहते हैं!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली - जीजाजी, बताइए, समझदार इंसान की पहचान क्या है?
जीजा - जो बोलने से पहले सोचता है।
साली - और ज्यादा समझदार इंसान?
जीजा - जो तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले अपनी दीदी से पूछ ले कि सही जवाब क्या है!
साली - क्यों, मुझसे इतना डर लगता है?
जीजा - तुमसे नहीं, तुम्हारे सवालों से। जवाब गलत हुआ तो मजाक बनेगा और सही हुआ तो अगला सवाल आ जाएगा!

विज्ञापन
Funny Jija-Sali Jokes That Will Leave You Laughing Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली - जीजाजी, आप मुझे इस बार जन्मदिन पर क्या तोहफा देंगे?
जीजा - बताओ, तुम्हें क्या चाहिए?
साली - कुछ ऐसा दीजिए, जिसे देखकर मुझे हमेशा आपकी याद आए।
जीजा - ठीक है, तुम्हें एक कैलेंडर दे दूंगा।
साली - कैलेंडर! उससे आपकी याद कैसे आएगी?
जीजा - हर दिन तारीख देखोगी और जन्मदिन आने पर मुझे तोहफा देने की याद दिला दोगी!
साली - वाह जीजाजी! तोहफा भी ऐसा, जिसमें आपकी जिम्मेदारी मेरी हो गई!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed