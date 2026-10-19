चुटकुले: साली- आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? जीजा का जवाब सुनकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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जीजा-साली का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें थोड़ी नोकझोंक, ढेर सारी हंसी-मजाक और एक-दूसरे की टांग खींचने का पूरा मौका मिलता है। कभी साली अपने जीजा की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो कभी जीजा अपने जवाब से साली को ऐसा चुप कराते हैं कि उसे भी हंसी आ जाती है। घर में शादी हो, कोई त्योहार हो या फिर परिवार के लोग एक साथ बैठे हों, जीजा-साली की मजेदार बातचीत माहौल को खुशनुमा बना देती है।



इस रिश्ते की खास बात यह है कि यहां मजाक करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी सीधे-सादे सवाल का टेढ़ा जवाब हंसा देता है, तो कभी अपनी ही बात में फंस जाने वाला इंसान सबको गुदगुदा जाता है। ऐसे ही मजेदार पल यादगार बन जाते हैं और परिवार में हंसी का माहौल बना देते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए और हंसी रोकना मुश्किल हो जाए, तो जीजा-साली के ये चुटकुले आपके लिए हैं। इनमें है समझदारी भरी नोकझोंक, मजेदार जवाब और ऐसे पंचलाइन, जो बिना किसी फुहड़ता के आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीजा-साली के मजेदार जोक्स।

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2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

साली - जीजाजी, बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा धैर्य किसके पास होता है?

जीजा - अध्यापक के पास।

साली - वो कैसे?

जीजा - एक ही बात बच्चों को दिन में दस बार समझाते हैं, फिर भी अगले दिन दोबारा समझाने आ जाते हैं।

साली - और घर में?

जीजा - घर में तो तुम्हारी दीदी के पास। मेरी एक गलती उन्हें वर्षों तक याद रहती है!

साली - अच्छा! मतलब आपकी याददाश्त कमजोर है और दीदी की मजबूत?

जीजा - बिल्कुल! शादी के बाद से मेरी याददाश्त का सारा काम वही तो संभाल रही हैं!

3 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजाजी, आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं?

जीजा - बहुत आसान है। बाजार जाने से पहले सामान की लिस्ट बनाता हूं।

साली - फिर तो आप फालतू सामान नहीं खरीदते होंगे?

जीजा - बिल्कुल नहीं।

साली - लेकिन दीदी कह रही थीं कि आप लिस्ट घर पर ही भूल जाते हैं!

जीजा - अरे, वही तो मेरी सबसे बड़ी बचत है। लिस्ट भूल जाता हूं तो सामान भी नहीं खरीद पाता!

साली - जीजाजी, इसे बचत नहीं, घर का बजट बिगाड़ने की शुरुआत कहते हैं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली - जीजाजी, बताइए, समझदार इंसान की पहचान क्या है?

जीजा - जो बोलने से पहले सोचता है।

साली - और ज्यादा समझदार इंसान?

जीजा - जो तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले अपनी दीदी से पूछ ले कि सही जवाब क्या है!

साली - क्यों, मुझसे इतना डर लगता है?

जीजा - तुमसे नहीं, तुम्हारे सवालों से। जवाब गलत हुआ तो मजाक बनेगा और सही हुआ तो अगला सवाल आ जाएगा!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik