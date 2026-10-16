दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें बिना किसी झिझक के दिल की बात कही जा सकती है। दोस्त चाहे कितने भी साल पुराने हों, उनके बीच हंसी-मजाक का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। कभी एक दोस्त दूसरे की टांग खींचता है तो कभी कोई ऐसा जवाब दे देता है कि सामने वाला हंसते-हंसते लोटपोट हो जाता है। दोस्तों के बीच की सबसे खास बात यह है कि यहां छोटी-छोटी बातों पर भी बड़ी हंसी निकल आती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, पैसे की परेशानी हो या फिर घूमने का प्लान, हर मामले में दोस्तों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। एक दोस्त मुश्किल में हो तो दूसरा उसका साथ देता है, लेकिन मौका मिलते ही उसकी खिंचाई करने से भी पीछे नहीं हटता। यही नोकझोंक दोस्ती को और खास बना देती है। अगर आप भी अपने किसी खास दोस्त को याद कर रहे हैं या बस कुछ देर हंसना चाहते हैं तो ये पांच मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई जोक पढ़कर आपको अपने उस दोस्त की याद आ जाए, जो हर गंभीर बात को भी मजाक में बदलने की कला जानता है।
जोक्स: पहला दोस्त: भाई तू कब से इतना समझदार हो गया? दूसरे दोस्त ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 04:59 PM IST
सार
जोक्स: दोस्ती में हंसी-मजाक, एक-दूसरे की खिंचाई और मुश्किल वक्त में साथ देना, सब कुछ शामिल होता है। पढ़ाई टालने से लेकर पैसों और सेहत की चिंता तक, इन जोक्स में दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हंसी के कुछ पल बिताएं।
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