जोक्स: पहला दोस्त: भाई तू कब से इतना समझदार हो गया? दूसरे दोस्त ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

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दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें बिना किसी झिझक के दिल की बात कही जा सकती है। दोस्त चाहे कितने भी साल पुराने हों, उनके बीच हंसी-मजाक का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। कभी एक दोस्त दूसरे की टांग खींचता है तो कभी कोई ऐसा जवाब दे देता है कि सामने वाला हंसते-हंसते लोटपोट हो जाता है। दोस्तों के बीच की सबसे खास बात यह है कि यहां छोटी-छोटी बातों पर भी बड़ी हंसी निकल आती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, पैसे की परेशानी हो या फिर घूमने का प्लान, हर मामले में दोस्तों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। एक दोस्त मुश्किल में हो तो दूसरा उसका साथ देता है, लेकिन मौका मिलते ही उसकी खिंचाई करने से भी पीछे नहीं हटता। यही नोकझोंक दोस्ती को और खास बना देती है। अगर आप भी अपने किसी खास दोस्त को याद कर रहे हैं या बस कुछ देर हंसना चाहते हैं तो ये पांच मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई जोक पढ़कर आपको अपने उस दोस्त की याद आ जाए, जो हर गंभीर बात को भी मजाक में बदलने की कला जानता है।

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पहला दोस्त - भाई, तू इतना समझदार कैसे हो गया?

दूसरा दोस्त - जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है।

पहला दोस्त - ऐसा क्या हुआ जिंदगी में?

दूसरा दोस्त - एक बार मैंने अपने पापा से कहा कि मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा।

पहला दोस्त - फिर?

दूसरा दोस्त - पापा ने कहा, पहले अपना कमरा साफ कर ले, फिर दुनिया बदलना!

पहला दोस्त - सही कहा तेरे पापा ने, शुरुआत घर से ही होनी चाहिए!

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पहला दोस्त - भाई, इस बार मैंने पढ़ाई का पूरा टाइमटेबल बना लिया है।

दूसरा दोस्त - वाह! कब से पढ़ाई शुरू कर रहा है?

पहला दोस्त - सोमवार से।

दूसरा दोस्त - आज तो सोमवार है!

पहला दोस्त - हां, लेकिन आज वाला सोमवार तो निकल गया। अब अगले सोमवार से पक्का!

दूसरा दोस्त - भाई, तेरी पढ़ाई से ज्यादा नियमित तो तेरे बहाने हैं!

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पहला दोस्त - भाई, महीने के आखिर में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते।

दूसरा दोस्त - तो महीने की शुरुआत में खर्च कम किया कर।

पहला दोस्त - कोशिश तो करता हूं, लेकिन पैसे टिकते ही नहीं।

दूसरा दोस्त - अच्छा, बता महीने की शुरुआत में सबसे पहले क्या खरीदता है?

पहला दोस्त - अपने लिए डायरी, ताकि खर्च का हिसाब लिख सकूं।

दूसरा दोस्त - फिर हिसाब लिखता है?

पहला दोस्त - नहीं भाई, डायरी खरीदने के बाद पैसे ही नहीं बचते!

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