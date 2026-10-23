मजेदार जोक्स: पति-पत्नी के ये मजेदार जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी, पत्नी के सवाल पर पति ने दिया गजब जवाब

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, भरोसे और छोटी-छोटी नोकझोंक से भरा होता है। शादी के बाद जिंदगी में कई खूबसूरत बदलाव आते हैं, लेकिन साथ ही रोजमर्रा की ऐसी मजेदार परिस्थितियां भी बनती हैं, जिन्हें याद करके बाद में हंसी छूट जाती है। कभी पत्नी पति की भूलने की आदत से परेशान हो जाती है, तो कभी पति पत्नी की खरीदारी और सवालों के बीच ऐसा उलझता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि जवाब दे या चुप रहना ही बेहतर है। घर का बजट बनाना हो, बाजार से सामान लाना हो या छुट्टी के दिन आराम करने का प्लान, पति-पत्नी के बीच हर बात पर एक मजेदार किस्सा बन सकता है। तो पति-पत्नी के ये जोक्स जरूर पढ़िए।



पत्नी - सुनिए, आपको हमारी शादी की तारीख याद है?

पति - बिल्कुल!

पत्नी - अच्छा, बताइए कब है?

पति - यह तो बताओ, इस साल वाली पूछ रही हो या हर साल आने वाली?

पत्नी - बहुत मजाक सूझ रहा है! अच्छा, हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी?

पति - वह तो याद है, लेकिन तारीख याद नहीं।

पत्नी - क्यों?

पति - क्योंकि उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हर साल तारीखें याद रखने की परीक्षा भी देनी पड़ेगी!

पत्नी - कोई बात नहीं, इस साल से आपकी परीक्षा की तैयारी शुरू करवा देती हूं!

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2 of 5 वायरल हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी - सुनिए, बाजार से आलू, टमाटर, धनिया और दूध लेते आइएगा। कुछ भूलिएगा मत।

पति - ठीक है, सब याद है।

थोड़ी देर बाद पति घर लौटा। उसके हाथ में सिर्फ दूध था।

पत्नी - बाकी सामान कहां है?

पति - तुमने कहा था कुछ भूलिएगा मत। मैं दूध लेने गया था और बाकी चीजें भूल गया।

पत्नी - तो दूध कैसे याद रहा?

पति - क्योंकि दूध की थैली हाथ में थी। बाकी सामान तो दिमाग में था!

पत्नी - अच्छा, अब से लिस्ट हाथ में लेकर जाना।

पति - बिल्कुल! फिर सामान भूलने का दोष भी लिस्ट पर डाल दूंगा!

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पत्नी - बताइए, मैं ज्यादा समझदार हूं या आप?

पति - तुम!

पत्नी खुश होकर - सच में? आपको ऐसा क्यों लगता है?

पति - क्योंकि शादी से पहले मैं अपनी हर बात पर खुद फैसला लेता था। अब कोई फैसला लेने से पहले तुमसे पूछता हूं।

पत्नी - इसका मतलब मैं तुम्हें समझदार बना रही हूं?

पति - बिल्कुल! पहले मैं गलतियां करता था, अब गलती करने से पहले ही तुम्हारी राय मिल जाती है।

पत्नी - अच्छा! तो आज से घर के सारे फैसले आप ही लेना।

पति - अरे, मेरी समझदारी की तारीफ को इतना गंभीरता से मत लो!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी - इस महीने भी आपके पैसे जल्दी खत्म हो गए। आखिर खर्च कहां करते हैं?

पति - मैं तो बहुत बचत करता हूं।

पत्नी - अच्छा! फिर बचत दिखाई क्यों नहीं देती?

पति - क्योंकि मैं पैसे बचाने के लिए बाहर खाना नहीं खाता, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता और बेवजह खरीदारी भी नहीं करता।

पत्नी - तो फिर पैसे कहां जाते हैं?

पति - तुम्हारी खरीदारी में!

पत्नी - मेरी खरीदारी में तो घर का सामान आता है।

पति - हां, और जब घर का सामान आता है तो मेरा बैंक बैलेंस घर से बाहर चला जाता है!

पत्नी - बहुत खूब! अब अगले महीने से खरीदारी की लिस्ट आप बनाएंगे और पैसे भी आप ही बचाएंगे।

पति - मुझे तो लगता है, बचत पर भाषण देना ही मेरी आखिरी मुफ्त सेवा थी!

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