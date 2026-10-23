मजेदार चुटकुले: मम्मी- इस महीने आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? पापा का जवाब सुनकर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

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मम्मी-पापा की जोड़ी घर की सबसे खास जोड़ी होती है। दोनों की सोच अलग हो सकती है, पसंद अलग हो सकती है, लेकिन घर चलाने के मामले में दोनों की अपनी-अपनी महारत होती है। मम्मी को लगता है कि घर की हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, जबकि पापा को लगता है कि अगर चीज मिल नहीं रही है तो उसे ढूंढने से पहले मम्मी से पूछ लेना चाहिए। मम्मी घर के बजट का हिसाब रखती हैं, तो पापा हर खर्च के बाद यह जरूर पूछते हैं कि आखिर इतने पैसे गए कहां। अगर आप भी घर में मम्मी-पापा की ऐसी मजेदार बातचीत के गवाह रहे हैं, तो ये चुटकुले आपको जरूर गुदगुदाएंगे।



मम्मी - सुनिए जी, इस महीने आपने कितने पैसे खर्च किए हैं?

पापा - मैंने तो बहुत कम खर्च किए हैं।

मम्मी - अच्छा! फिर कल जो नए जूते लाए थे, वो क्या मुफ्त में मिले थे?

पापा - अरे, वो तो जरूरत थी।

मम्मी - और नई घड़ी?

पापा - वो भी जरूरत थी।

मम्मी - और नया चश्मा?

पापा - वो तो बहुत जरूरी था।

मम्मी - तो फिर घर में जो पैसे बचे हैं, वो किसकी जरूरत के लिए बचाकर रखे हैं?

पापा - तुम्हारी जरूरत के लिए ही तो बचाए हैं।

मम्मी - अच्छा! तो इस महीने आपकी जरूरतें पूरी हो गईं, अब मेरी बारी है!

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मम्मी - सुनिए, आपको याद है कि आज कौन-सी तारीख है?

पापा - बिल्कुल याद है।

मम्मी - अच्छा, तो बताइए।

पापा - अरे, तारीख तो याद है, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रही।

मम्मी - कमाल है! क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के जन्मदिन याद रहते हैं, लेकिन घर की जरूरी तारीख याद नहीं रहती।

पापा - वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट में बार-बार रिप्ले देखने को मिलता है।

मम्मी - अच्छा! तो आज घर में भी आपको अपनी पुरानी गलतियों का रिप्ले दिखाती हूं।

पापा - रहने दो जी, मुझे तारीख अचानक याद आ गई है!

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मम्मी - सुनिए, बाजार से सब्जियां लेते आइएगा।

पापा - ठीक है, कौन-कौन सी लानी हैं?

मम्मी - आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी और धनिया।

पापा - अच्छा, लिख लिया।

कुछ देर बाद पापा बाजार से लौटे।

मम्मी - ये क्या! आलू, टमाटर, प्याज और धनिया तो है, लेकिन भिंडी कहां है?

पापा - तुमने कहा था कि सब्जियां ले आना। मैं चार तरह की सब्जियां ले आया।

मम्मी - मैंने पांच चीजें बताई थीं!

पापा - अरे, धनिया तो सब्जी नहीं, सजावट है!

मम्मी - ठीक है, आज खाने में भी सजावट ही कर देना। सब्जी मैं बना लूंगी!

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मम्मी - जरा टीवी का रिमोट दीजिए, मुझे अपना पसंदीदा धारावाहिक देखना है।

पापा - अभी तो मैच चल रहा है।

मम्मी - मैच तो रोज आता है, मेरा धारावाहिक भी जरूरी है।

पापा - लेकिन मैच का फैसला आज ही होगा।

मम्मी - और मेरे धारावाहिक में आज पता चलेगा कि घर में झगड़ा किसने करवाया!

पापा - अच्छा, तुम धारावाहिक देख लो।

मम्मी - इतनी जल्दी मान गए?

पापा - हां, क्योंकि तुम्हारे धारावाहिक में झगड़ा खत्म होने का इंतजार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ झगड़ा शुरू होने का जोखिम नहीं ले सकता!

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