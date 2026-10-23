वायरल चुटकुले: मरीज- सर मुझे रात में नींद नहीं आती, डॉक्टर का जवाब सुन पेट पकड़ कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भरोसे का होता है, लेकिन जब मरीज अपनी बीमारी से ज्यादा अपनी दलीलों पर भरोसा करने लगे, तो डॉक्टर के लिए भी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। कभी मरीज अपनी छोटी-सी परेशानी को इतनी बड़ी समस्या बताता है कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाता है तो कभी डॉक्टर की सीधी-सी बात का मरीज ऐसा मतलब निकालता है कि पूरा मामला ही मजेदार बन जाता है। अस्पताल हो या क्लिनिक, डॉक्टर की सलाह और मरीज के सवालों के बीच कई बार ऐसी बातें निकल आती हैं, जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होतीं। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के पांच मजेदार जोक्स।
मरीज - डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दी है, उसे खाने से पहले लेना है या बाद में?
डॉक्टर - खाने के बाद लेना है।
मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, अगर खाना ही नहीं खाऊंगा तो?
डॉक्टर - तो पहले खाना खाइए।
मरीज - और अगर भूख ही नहीं लगी तो?
डॉक्टर - फिर भूख लगने का इंतजार कीजिए।
मरीज - डॉक्टर साहब, इलाज कराने आया हूं या खाने का टाइमटेबल बनवाने?
डॉक्टर - आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे दवा नहीं, होटल का मेन्यू दिया हो!
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वायरल फनी जोक्स
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मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती।
डॉक्टर - सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए।
मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, मोबाइल बंद कर दूंगा तो पता कैसे चलेगा कि नींद आई या नहीं?
डॉक्टर - आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिए।
मरीज - वो तो करता हूं, लेकिन फिर मोबाइल देखने का मन करने लगता है।
डॉक्टर - तो फिर आपको नींद की नहीं, मोबाइल से छुट्टी की जरूरत है!
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वायरल फनी जोक्स
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मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे अपना वजन कम करना है, कोई आसान तरीका बताइए।
डॉक्टर - रोज पैदल चलिए और खाने में थोड़ी सावधानी रखिए।
मरीज - कोई ऐसा तरीका नहीं है, जिसमें चलना भी न पड़े और खाना भी कम न करना पड़े?
डॉक्टर - बिल्कुल है।
मरीज - सच में! बताइए न।
डॉक्टर - अपनी उम्मीदों का वजन कम कर लीजिए!
मरीज - डॉक्टर साहब, वजन मेरा कम करना था, मेरी उम्मीदों को बीच में क्यों ले आए?
डॉक्टर - क्योंकि आपके बाकी सवाल सुनकर लगता है कि मेहनत से आपकी पुरानी दुश्मनी है!
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वायरल चुटकुले
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मरीज - डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट कैसी आई है?
डॉक्टर - रिपोर्ट देखकर कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे।
मरीज - मतलब अब मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी?
डॉक्टर - पहले आपकी रिपोर्ट समझ तो लेने दीजिए।
मरीज - और मिठाई भी बंद?
डॉक्टर - अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
मरीज - तो फिर परेशानी क्या है?
डॉक्टर - परेशानी यह है कि आप रिपोर्ट से पहले ही अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देने लगे हैं!
मरीज - डॉक्टर साहब, बीमारी बाद में देखेंगे, पहले बता दीजिए कि खाने-पीने में कितना नुकसान होने वाला है!
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मजेदार हिंदी जोक्स
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मरीज - डॉक्टर साहब, आपकी फीस थोड़ी ज्यादा नहीं है?
डॉक्टर - आपको क्या परेशानी है?
मरीज - परेशानी तो कोई नहीं, बस फीस देते समय दर्द होता है।
डॉक्टर - अच्छा! तो अगली बार फीस देने से पहले आंखें बंद कर लीजिए।
मरीज - उससे क्या होगा?
डॉक्टर - दर्द कम महसूस होगा।
मरीज - डॉक्टर साहब, फिर तो आप मुझे हर महीने बुलाइए। मेरी आंखें बंद करके फीस देने की आदत भी पड़ जाएगी!
डॉक्टर - जरूर, लेकिन फीस हर बार देनी पड़ेगी। आंखें बंद करने पर छूट नहीं मिलती!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)