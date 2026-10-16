मजेदार चुटकुले: जीजा-साली के ये मजेदार जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी, जवाब सुनकर आप भी कहेंगे- वाह!

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जीजा-साली का रिश्ता हंसी-मजाक और मीठी नोकझोंक से भरा होता है। कभी साली अपने जीजा जी की खिंचाई करती है, तो कभी जीजा जी ऐसा जवाब दे देते हैं कि साली के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। शादी-ब्याह हो या घर में कोई छोटा-सा पारिवारिक कार्यक्रम, जीजा-साली की मजेदार बातचीत माहौल को खुशनुमा बना देती है। इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात यही है कि हल्की-फुल्की शरारत के साथ इसमें अपनापन भी होता है। कई बार साली के सीधे-सादे सवालों में भी ऐसी बात छिपी होती है कि जीजा जी को जवाब देने के लिए दिमाग लगाना पड़ जाता है। वहीं, जीजा जी भी अपनी हाजिरजवाबी से बाज नहीं आते। अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो जीजा-साली के ये पांच मजेदार जोक्स आपके लिए हैं। इनमें न कोई फुहड़ता है और न किसी का अपमान, बस है हंसी-मजाक और मजेदार जवाब।

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2 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजा जी, आप महीने में कितना कमाते हैं?

जीजा जी - बेटा, इतना कमा लेता हूं कि घर आराम से चल जाए।

साली - फिर दीदी हर महीने बजट क्यों बनाती हैं?

जीजा जी - ताकि मुझे याद रहे कि घर आराम से चलाने के लिए कितना कमाना पड़ता है!

साली - मतलब कमाई आपकी और हिसाब दीदी का?

जीजा जी - बिल्कुल! इसी को तो सफल गृहस्थी कहते हैं।

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजा जी, बताइए दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है?

जीजा जी - अपनी गलती मान लेना।

साली - गलत जवाब!

जीजा जी - अच्छा, फिर सही जवाब क्या है?

साली - अपनी गलती मान लेना, वो भी तब जब दीदी सामने खड़ी हों!

जीजा जी - वाह! तुमने तो अनुभव से जवाब दिया है।

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Funny Jokes

साली - जीजा जी, आप दीदी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं?

जीजा जी - क्योंकि तुम्हारी दीदी बहुत समझदार हैं।

साली - और अगर कभी वो आपसे नाराज हो जाएं तो?

जीजा जी - तब मैं उनकी समझदारी की और भी ज्यादा तारीफ करता हूं।

साली - वो कैसे?

जीजा जी - ताकि उन्हें लगे कि मैं अब भी समझदार हूं!

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala