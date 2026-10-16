जीजा-साली का रिश्ता हंसी-मजाक और मीठी नोकझोंक से भरा होता है। कभी साली अपने जीजा जी की खिंचाई करती है, तो कभी जीजा जी ऐसा जवाब दे देते हैं कि साली के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। शादी-ब्याह हो या घर में कोई छोटा-सा पारिवारिक कार्यक्रम, जीजा-साली की मजेदार बातचीत माहौल को खुशनुमा बना देती है। इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात यही है कि हल्की-फुल्की शरारत के साथ इसमें अपनापन भी होता है। कई बार साली के सीधे-सादे सवालों में भी ऐसी बात छिपी होती है कि जीजा जी को जवाब देने के लिए दिमाग लगाना पड़ जाता है। वहीं, जीजा जी भी अपनी हाजिरजवाबी से बाज नहीं आते। अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो जीजा-साली के ये पांच मजेदार जोक्स आपके लिए हैं। इनमें न कोई फुहड़ता है और न किसी का अपमान, बस है हंसी-मजाक और मजेदार जवाब।
मजेदार चुटकुले: जीजा-साली के ये मजेदार जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी, जवाब सुनकर आप भी कहेंगे- वाह!
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 01:34 PM IST
सार
Majedar Chutkule: जीजा-साली के रिश्ते में हल्की-फुल्की नोकझोंक और हाजिरजवाबी का अपना ही मजा है। इन पांच मजेदार जोक्स में कमाई, गिफ्ट और रोजमर्रा की बातों को हंसी के अंदाज में पेश किया गया है। इन्हें पढ़कर आप भी मुस्कुराएंगे और अपनों के साथ साझा करना चाहेंगे।
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