वायरल जोक्स: बेटा- पापा, आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? पिता के जवाब देते ही बेटे ने खोली किताब

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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पिता और बेटे का रिश्ता जितना खास होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी पिता अपनी समझदारी से बेटे की बोलती बंद कर देते हैं, तो कभी बेटा अपनी मासूमियत और अतरंगी सवालों से पापा को सोचने पर मजबूर कर देता है। घर में पापा की डांट हो या बेटे की बहानेबाजी, दोनों के बीच होने वाली छोटी-छोटी बातें अक्सर हंसी की वजह बन जाती हैं। खास बात यह है कि पिता और बेटे की नोकझोंक में प्यार भी छिपा होता है और जिंदगी की सीख भी। अगर आप भी दिनभर के काम से थक गए हैं और थोड़ा हंसना चाहते हैं, तो पिता और बेटे के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई जोक आपको अपने घर की याद दिला दे और आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएं।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

बेटा - पापा, आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे?

पिता - बेटा, मैं बहुत होशियार था। टीचर मुझसे बहुत खुश रहते थे।

बेटा - फिर आप क्लास में हमेशा पीछे क्यों बैठते थे?

पिता - ताकि टीचर की नजर मुझ पर कम पड़े!

बेटा - अच्छा! तभी तो आप मुझे आगे बैठने के लिए कहते हैं।

3 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पिता - आज स्कूल से तुम्हारी शिकायत क्यों आई है?

बेटा - पापा, मैंने कोई गलती नहीं की। टीचर को गलतफहमी हुई है।

पिता - अच्छा! तो बताओ, होमवर्क किसने नहीं किया?

बेटा - मैंने ही नहीं किया।

पिता - फिर गलतफहमी किस बात की?

बेटा - टीचर को लगा कि मैं होमवर्क करके आऊंगा!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पिता - बेटा, जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता।

बेटा - पापा, आपको मम्मी से शादी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी?

पिता - बहुत मेहनत करनी पड़ी थी!

बेटा - तो फिर शादी के बाद आप मम्मी से इतना डरते क्यों हैं?

पिता - बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन उसे संभालना भी पड़ता है!

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