चुटकुले: डॉक्टर- मरीज को दवा समय पर दी थी? नर्स का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

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अस्पताल ऐसी जगह है, जहां लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कभी-कभी वहां के छोटे-छोटे मजेदार किस्से चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं। डॉक्टर की गंभीर सलाह, नर्स की हाजिर जवाबी और मरीजों के अजीब सवाल मिलकर ऐसे पल बना देते हैं, जिन्हें याद करके भी हंसी आ जाए। डॉक्टर और नर्स का तालमेल भी कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर इलाज में व्यस्त रहते हैं, तो नर्स को मरीजों की देखभाल के साथ-साथ कई बार डॉक्टर की बातों का भी मजेदार जवाब देना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं इनके मजेदार जोक्स।





डॉक्टर - नर्स, मरीज को दवा समय पर दी थी?

नर्स - जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल समय पर।

डॉक्टर - और मरीज ने ली?

नर्स - वो तो नहीं पता, दवा तो मैंने समय पर दे दी थी!

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डॉक्टर - मरीज को कहिए कि खूब आराम करे और तनाव बिल्कुल न ले।

नर्स - जी, बता दिया।

डॉक्टर - फिर मरीज क्या बोला?

नर्स - बोला, डॉक्टर साहब, अब घर जाकर पत्नी को कौन समझाएगा कि आराम करना भी इलाज का हिस्सा है!

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डॉक्टर - नर्स, मरीज की रिपोर्ट कैसी है?

नर्स - रिपोर्ट तो अच्छी है, डॉक्टर साहब।

डॉक्टर - फिर मरीज इतना परेशान क्यों है?

नर्स - क्योंकि रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन बिल देखकर उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई!

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नर्स - डॉक्टर साहब, आप कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते?

डॉक्टर - क्योंकि मरीजों को मेरी जरूरत पड़ सकती है।

नर्स - और आपको?

डॉक्टर - मुझे भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है।

नर्स - तो फिर लेते क्यों नहीं?

डॉक्टर - बस, यही सवाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है!

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