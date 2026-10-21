वायरल जोक्स: भाभी ने पूछा पैसों का हिसाब, देवर ने ऐसा जवाब दिया कि सब देखते रह गए, पढ़ें मजेदार जोक्स

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देवर और भाभी का रिश्ता घर के उन रिश्तों में से एक है, जिसमें अपनापन भी होता है और हंसी-मजाक की कोई कमी भी नहीं होती। घर में अगर देवर और भाभी की नोकझोंक शुरू हो जाए, तो कई बार बाकी लोग भी अपना काम छोड़कर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वजह साफ है, इस रिश्ते में छोटी-सी बात भी मजेदार बन सकती है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवर और भाभी के पांच मजेदार जोक्स और देखते हैं कि आखिर किसकी हाजिरजवाबी किस पर भारी पड़ती है।



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भाभी - देवर जी, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है?

देवर - भाभी, बहुत अच्छी चल रही है।

भाभी - अच्छा! तो बताओ, कल क्या पढ़ा था?

देवर - कल तो मैंने पढ़ाई के बारे में ही पढ़ा था।

भाभी - वो कैसे?

देवर - किताब में लिखा था कि पढ़ाई करने से इंसान सफल होता है। अब मैं उसी बात पर विचार कर रहा हूं कि पढ़ाई शुरू कब करनी है!

भाभी - वाह! तुम्हारी पढ़ाई तो शुरू होने से पहले ही शोध का विषय बन गई!

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भाभी - देवर जी, फ्रिज में रखी मिठाई किसने खत्म की?

देवर - भाभी, मुझे क्या पता! मैं तो सुबह से अपने कमरे में था।

भाभी - अच्छा, तो फिर तुम्हारे कमरे में मिठाई की प्लेट क्यों रखी है?

देवर कुछ देर चुप रहने के बाद - भाभी, मैं तो बस सबूत संभालकर रख रहा था।

भाभी - किस बात का सबूत?

देवर - कि मिठाई सच में बहुत स्वादिष्ट थी!

भाभी - ठीक है, अब सबूत के साथ बर्तन भी धो देना!

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भाभी - देवर जी, आज घर के कुछ कामों में मेरी मदद कर देना।

देवर - भाभी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है।

भाभी - अच्छा! क्या हुआ?

देवर - भाभी, बहुत थकान महसूस हो रही है।

भाभी - लेकिन तुम तो अभी सोकर उठे हो!

देवर - हां भाभी, इसी वजह से तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी थकान आई कहां से!

भाभी - कोई बात नहीं, बर्तन धोते-धोते शायद तुम्हें इसका जवाब भी मिल जाए!

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