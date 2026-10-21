वायरल जोक्स: भाभी ने पूछा पैसों का हिसाब, देवर ने ऐसा जवाब दिया कि सब देखते रह गए, पढ़ें मजेदार जोक्स

देवर और भाभी का रिश्ता घर के उन रिश्तों में से एक है, जिसमें अपनापन भी होता है और हंसी-मजाक की कोई कमी भी नहीं होती। घर में अगर देवर और भाभी की नोकझोंक शुरू हो जाए, तो कई बार बाकी लोग भी अपना काम छोड़कर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वजह साफ है, इस रिश्ते में छोटी-सी बात भी मजेदार बन सकती है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवर और भाभी के पांच मजेदार जोक्स और देखते हैं कि आखिर किसकी हाजिरजवाबी किस पर भारी पड़ती है।
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मजेदार फनी जोक्स
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भाभी - देवर जी, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है?
देवर - भाभी, बहुत अच्छी चल रही है।
भाभी - अच्छा! तो बताओ, कल क्या पढ़ा था?
देवर - कल तो मैंने पढ़ाई के बारे में ही पढ़ा था।
भाभी - वो कैसे?
देवर - किताब में लिखा था कि पढ़ाई करने से इंसान सफल होता है। अब मैं उसी बात पर विचार कर रहा हूं कि पढ़ाई शुरू कब करनी है!
भाभी - वाह! तुम्हारी पढ़ाई तो शुरू होने से पहले ही शोध का विषय बन गई!
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भाभी - देवर जी, फ्रिज में रखी मिठाई किसने खत्म की?
देवर - भाभी, मुझे क्या पता! मैं तो सुबह से अपने कमरे में था।
भाभी - अच्छा, तो फिर तुम्हारे कमरे में मिठाई की प्लेट क्यों रखी है?
देवर कुछ देर चुप रहने के बाद - भाभी, मैं तो बस सबूत संभालकर रख रहा था।
भाभी - किस बात का सबूत?
देवर - कि मिठाई सच में बहुत स्वादिष्ट थी!
भाभी - ठीक है, अब सबूत के साथ बर्तन भी धो देना!
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भाभी - देवर जी, आज घर के कुछ कामों में मेरी मदद कर देना।
देवर - भाभी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
भाभी - अच्छा! क्या हुआ?
देवर - भाभी, बहुत थकान महसूस हो रही है।
भाभी - लेकिन तुम तो अभी सोकर उठे हो!
देवर - हां भाभी, इसी वजह से तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी थकान आई कहां से!
भाभी - कोई बात नहीं, बर्तन धोते-धोते शायद तुम्हें इसका जवाब भी मिल जाए!
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भाभी - देवर जी, जिंदगी में आगे क्या करने का इरादा है?
देवर - भाभी, पहले खूब पैसे कमाऊंगा, फिर बड़ा घर खरीदूंगा और गाड़ी भी लूंगा।
भाभी - बहुत बढ़िया! और इसकी शुरुआत कब करोगे?
देवर - बस भाभी, सही समय का इंतजार कर रहा हूं।
भाभी - वो सही समय कब आएगा?
देवर - जिस दिन अलार्म बजने पर मैं पांच मिनट और सोने के बजाय उठ जाऊंगा!
भाभी - फिर तो तुम्हारे सपनों को अभी कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)