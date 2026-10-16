फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile

हिंदी जोक्स: बहन- मम्मी भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया, फिर मां ने जो किया पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Fri, 16 Oct 2026 03:56 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

Hindi Jokes: भाई-बहन के रिश्ते में छोटी-छोटी नोकझोंक ही बड़ी यादें बन जाती हैं। पढ़ाई, चॉकलेट, फरमाइश और रोजमर्रा की बातों पर आधारित ये पांच जोक्स हंसी के साथ भाई-बहन के प्यार को भी दिखाते हैं। इन्हें अपने भाई या बहन के साथ साझा करें और पुरानी यादें ताजा करें।
 

विज्ञापन
Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile
हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका तो दोनों कभी हाथ से जाने ही नहीं देते। कभी बहन अपने भाई की शिकायत लेकर मम्मी-पापा के पास पहुंच जाती है, तो कभी भाई अपनी बहन को चिढ़ाकर खुद ही हंसने लगता है। बचपन में रिमोट से लेकर चॉकलेट तक के लिए होने वाली लड़ाइयां बड़ी होने के बाद भी यादगार बन जाती हैं। भले ही दोनों एक-दूसरे से कितना भी झगड़ लें, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यही इस रिश्ते की खासियत है। भाई-बहन की बातचीत में कई बार ऐसी मजेदार बातें निकल आती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने भाई या बहन के साथ बिताए पलों को याद करना चाहते हैं, तो पढ़िए ये मजेदार जोक्स। इनमें न कोई फुहड़ता है और न किसी का अपमान, बस है भाई-बहन की प्यारी नोकझोंक और हंसाने वाले जवाब।

Trending Videos
Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहन - भैया, आप कहते थे कि खूब पढ़ाई करोगे और बड़े होकर नाम रोशन करोगे।
भाई - हां, तो क्या हुआ?
बहन - फिर रिजल्ट देखकर पापा का चेहरा क्यों उतर गया?
भाई - क्योंकि मैंने उनका नाम रोशन करने के बजाय उन्हें सोचने का नया विषय दे दिया है!
बहन - कौन सा विषय?
भाई - अगली बार मुझे पढ़ाने के लिए किस ट्यूशन में भेजना है!

Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहन - भैया, मेरे लिए बाजार से कुछ अच्छा-सा लेकर आना।
भाई - ठीक है, क्या लाऊं?
बहन - कुछ भी ले आओ, बस मुझे पसंद आना चाहिए।
भाई - अच्छा, फिर तो मैं खाली हाथ ही आऊंगा।
बहन - वो कैसे?
भाई - क्योंकि तुम्हें क्या पसंद है, ये तो तुम्हें भी हर बार नया देखकर ही पता चलता है!
बहन - भैया, आपसे कुछ मंगवाना ही सबसे बड़ी गलती है!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बहन - मम्मी! भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया।
मम्मी - बेटा, तुम्हें अपनी बहन से पूछकर उसकी चीज लेनी चाहिए थी।
भाई - मम्मी, मैंने तो सोचा था कि बहनें अपनी चीजें भाइयों के साथ बांटती हैं।
बहन - हां, बिल्कुल बांटती हैं। लेकिन पहले पूछती हैं कि सामने वाला बांटने लायक है भी या नहीं!
भाई - मम्मी, अब समझ आया कि घर में सबसे तेज दिमाग किसका चलता है।

विज्ञापन
Funny Brother Sister Jokes That Will Make You Laugh and Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भाई - छोटी, अगर जिंदगी में कोई परेशानी आए तो घबराना मत। हमेशा समझदारी से काम लेना।
बहन - ठीक है भैया, आपसे एक सलाह चाहिए।
भाई - पूछो।
बहन - अगर परीक्षा में सवाल समझ न आए तो क्या करना चाहिए?
भाई - जो आता है, वो लिखना चाहिए।
बहन - और अगर कुछ भी न आए?
भाई - तब भगवान को याद करना चाहिए।
बहन - और अगर भगवान ने भी जवाब नहीं बताया?
भाई - तब घर आकर मुझे याद करना, क्योंकि फिर हम दोनों को पापा की डांट साथ में सुननी पड़ेगी!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed