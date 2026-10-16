हिंदी जोक्स: बहन- मम्मी भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया, फिर मां ने जो किया पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका तो दोनों कभी हाथ से जाने ही नहीं देते। कभी बहन अपने भाई की शिकायत लेकर मम्मी-पापा के पास पहुंच जाती है, तो कभी भाई अपनी बहन को चिढ़ाकर खुद ही हंसने लगता है। बचपन में रिमोट से लेकर चॉकलेट तक के लिए होने वाली लड़ाइयां बड़ी होने के बाद भी यादगार बन जाती हैं। भले ही दोनों एक-दूसरे से कितना भी झगड़ लें, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यही इस रिश्ते की खासियत है। भाई-बहन की बातचीत में कई बार ऐसी मजेदार बातें निकल आती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने भाई या बहन के साथ बिताए पलों को याद करना चाहते हैं, तो पढ़िए ये मजेदार जोक्स। इनमें न कोई फुहड़ता है और न किसी का अपमान, बस है भाई-बहन की प्यारी नोकझोंक और हंसाने वाले जवाब।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहन - भैया, आप कहते थे कि खूब पढ़ाई करोगे और बड़े होकर नाम रोशन करोगे।

भाई - हां, तो क्या हुआ?

बहन - फिर रिजल्ट देखकर पापा का चेहरा क्यों उतर गया?

भाई - क्योंकि मैंने उनका नाम रोशन करने के बजाय उन्हें सोचने का नया विषय दे दिया है!

बहन - कौन सा विषय?

भाई - अगली बार मुझे पढ़ाने के लिए किस ट्यूशन में भेजना है!

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बहन - भैया, मेरे लिए बाजार से कुछ अच्छा-सा लेकर आना।

भाई - ठीक है, क्या लाऊं?

बहन - कुछ भी ले आओ, बस मुझे पसंद आना चाहिए।

भाई - अच्छा, फिर तो मैं खाली हाथ ही आऊंगा।

बहन - वो कैसे?

भाई - क्योंकि तुम्हें क्या पसंद है, ये तो तुम्हें भी हर बार नया देखकर ही पता चलता है!

बहन - भैया, आपसे कुछ मंगवाना ही सबसे बड़ी गलती है!

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बहन - मम्मी! भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया।

मम्मी - बेटा, तुम्हें अपनी बहन से पूछकर उसकी चीज लेनी चाहिए थी।

भाई - मम्मी, मैंने तो सोचा था कि बहनें अपनी चीजें भाइयों के साथ बांटती हैं।

बहन - हां, बिल्कुल बांटती हैं। लेकिन पहले पूछती हैं कि सामने वाला बांटने लायक है भी या नहीं!

भाई - मम्मी, अब समझ आया कि घर में सबसे तेज दिमाग किसका चलता है।

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