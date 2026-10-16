भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक होता है। इसमें प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका तो दोनों कभी हाथ से जाने ही नहीं देते। कभी बहन अपने भाई की शिकायत लेकर मम्मी-पापा के पास पहुंच जाती है, तो कभी भाई अपनी बहन को चिढ़ाकर खुद ही हंसने लगता है। बचपन में रिमोट से लेकर चॉकलेट तक के लिए होने वाली लड़ाइयां बड़ी होने के बाद भी यादगार बन जाती हैं। भले ही दोनों एक-दूसरे से कितना भी झगड़ लें, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यही इस रिश्ते की खासियत है। भाई-बहन की बातचीत में कई बार ऐसी मजेदार बातें निकल आती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने भाई या बहन के साथ बिताए पलों को याद करना चाहते हैं, तो पढ़िए ये मजेदार जोक्स। इनमें न कोई फुहड़ता है और न किसी का अपमान, बस है भाई-बहन की प्यारी नोकझोंक और हंसाने वाले जवाब।
हिंदी जोक्स: बहन- मम्मी भैया ने मेरा चॉकलेट खा लिया, फिर मां ने जो किया पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 16 Oct 2026 03:56 PM IST
सार
Hindi Jokes: भाई-बहन के रिश्ते में छोटी-छोटी नोकझोंक ही बड़ी यादें बन जाती हैं। पढ़ाई, चॉकलेट, फरमाइश और रोजमर्रा की बातों पर आधारित ये पांच जोक्स हंसी के साथ भाई-बहन के प्यार को भी दिखाते हैं। इन्हें अपने भाई या बहन के साथ साझा करें और पुरानी यादें ताजा करें।
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