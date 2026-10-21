फनी जोक्स यात्री- मैडम, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी, एयरहोस्टेस का जवाब देते-देते चकराया सिर

1 of 5 एयरहोस्टेस और यात्री के ये मजेदार जोक्स - फोटो : AI







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हवाई जहाज में सफर करने का अपना ही मजा होता है। कोई पहली बार विमान में बैठने को लेकर उत्साहित रहता है, तो कोई खिड़की वाली सीट मिलने पर खुश हो जाता है। कुछ यात्री उड़ान के दौरान आराम से सोना चाहते हैं, जबकि कुछ हर थोड़ी देर में एयरहोस्टेस को बुलाकर कोई न कोई सवाल पूछने लगते हैं। कभी किसी को खाने की चिंता होती है तो कभी कोई विमान की रफ्तार और ऊंचाई के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में अगर यात्री कुछ ऐसा सवाल पूछ दे, जिसकी उम्मीद किसी को न हो, तो माहौल मजेदार हो जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं एयरहोस्टेस और यात्री के पांच मजेदार जोक्स।

यात्री - मैडम, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी।

एयरहोस्टेस - सर, आपकी सीट तो खिड़की के पास ही है।

यात्री - लेकिन खिड़की खुल नहीं रही!

एयरहोस्टेस - सर, यह कार नहीं, हवाई जहाज है। यहां खिड़की खोलने की सुविधा नहीं होती।

यात्री - अच्छा! तभी सोचूं कि इतनी ऊंचाई पर भी हवा अंदर क्यों नहीं आ रही!

एयरहोस्टेस मुस्कुराकर बोलीं - सर, हवा अंदर आने लगी तो आपकी सीट से ज्यादा हमारा पूरा विमान परेशान हो जाएगा!

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, खाने में क्या-क्या मिलेगा?

एयरहोस्टेस - सर, आपके लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के विकल्प हैं।

यात्री - और अगर मुझे घर का खाना चाहिए तो?

एयरहोस्टेस - सर, वह आपको घर पर ही मिलेगा।

यात्री - फिर तो अगली बार घर से खाना पैक करके लाऊंगा।

एयरहोस्टेस - बिल्कुल सर, बस विमान में खाना लाने के नियम पहले जांच लीजिएगा।

यात्री - जी, और घर से निकलते समय मां से भी पूछ लूंगा कि सफर में क्या खाना है!

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, हमारा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है?

एयरहोस्टेस - सर, हम काफी ऊंचाई पर हैं।

यात्री - इतना तो मुझे भी दिख रहा है। सही-सही बताइए।

एयरहोस्टेस - सर, आपको यह जानकारी पायलट की घोषणा से मिल सकती है।

यात्री - अच्छा! और अगर विमान इससे भी ऊपर चला गया तो?

एयरहोस्टेस - सर, तब भी विमान के अंदर आपकी सीट उतनी ही ऊंचाई पर रहेगी, जितनी अभी है!

यात्री - बात तो सही है मैडम, मैं ऊंचाई पूछ रहा था और आप मेरी सीट का भविष्य बता रही हैं!

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, मुझे सोने में परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा कर सकती हैं कि नींद आ जाए?

एयरहोस्टेस - सर, आप अपनी सीट पीछे कर लीजिए और आराम से लेट जाइए, अगर सीट में इसकी सुविधा है।

यात्री - यह सब तो कर लिया। कोई और तरीका बताइए।

एयरहोस्टेस - सर, आप मोबाइल बंद कर दीजिए और आंखें बंद करके आराम कीजिए।

यात्री - लेकिन मैडम, मोबाइल बंद कर दूंगा तो समय कैसे देखूंगा?

एयरहोस्टेस - सर, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या रात भर ड्यूटी करने आए हैं?

यात्री - अच्छा, समझ गया! नींद आने से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेनी पड़ेगी!

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