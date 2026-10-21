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फनी जोक्स यात्री- मैडम, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी, एयरहोस्टेस का जवाब देते-देते चकराया सिर

Wed, 21 Oct 2026 12:49 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 21 Oct 2026 12:49 PM IST
सार

Funny Jokes: एयरहोस्टेस और यात्रियों के ये मजेदार जोक्स हवाई सफर के दौरान होने वाली बातचीत पर आधारित हैं। कहीं यात्री खिड़की खोलने की फरमाइश करता है तो कहीं उसके सवाल एयरहोस्टेस को मजेदार जवाब देने का मौका देते हैं। साफ-सुथरे और हल्के-फुल्के ये चुटकुले सफर से जुड़ी बातों को हंसी-मजाक के अंदाज में पेश करते हैं।
 

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Funny Air Hostess and Passenger Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
एयरहोस्टेस और यात्री के ये मजेदार जोक्स - फोटो : AI

हवाई जहाज में सफर करने का अपना ही मजा होता है। कोई पहली बार विमान में बैठने को लेकर उत्साहित रहता है, तो कोई खिड़की वाली सीट मिलने पर खुश हो जाता है। कुछ यात्री उड़ान के दौरान आराम से सोना चाहते हैं, जबकि कुछ हर थोड़ी देर में एयरहोस्टेस को बुलाकर कोई न कोई सवाल पूछने लगते हैं। कभी किसी को खाने की चिंता होती है तो कभी कोई विमान की रफ्तार और ऊंचाई के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में अगर यात्री कुछ ऐसा सवाल पूछ दे, जिसकी उम्मीद किसी को न हो, तो माहौल मजेदार हो जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं एयरहोस्टेस और यात्री के पांच मजेदार जोक्स।


यात्री - मैडम, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी।
एयरहोस्टेस - सर, आपकी सीट तो खिड़की के पास ही है।
यात्री - लेकिन खिड़की खुल नहीं रही!
एयरहोस्टेस - सर, यह कार नहीं, हवाई जहाज है। यहां खिड़की खोलने की सुविधा नहीं होती।
यात्री - अच्छा! तभी सोचूं कि इतनी ऊंचाई पर भी हवा अंदर क्यों नहीं आ रही!
एयरहोस्टेस मुस्कुराकर बोलीं - सर, हवा अंदर आने लगी तो आपकी सीट से ज्यादा हमारा पूरा विमान परेशान हो जाएगा!
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Funny Air Hostess and Passenger Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, खाने में क्या-क्या मिलेगा?
एयरहोस्टेस - सर, आपके लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के विकल्प हैं।
यात्री - और अगर मुझे घर का खाना चाहिए तो?
एयरहोस्टेस - सर, वह आपको घर पर ही मिलेगा।
यात्री - फिर तो अगली बार घर से खाना पैक करके लाऊंगा।
एयरहोस्टेस - बिल्कुल सर, बस विमान में खाना लाने के नियम पहले जांच लीजिएगा।
यात्री - जी, और घर से निकलते समय मां से भी पूछ लूंगा कि सफर में क्या खाना है!

Funny Air Hostess and Passenger Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, हमारा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है?
एयरहोस्टेस - सर, हम काफी ऊंचाई पर हैं।
यात्री - इतना तो मुझे भी दिख रहा है। सही-सही बताइए।
एयरहोस्टेस - सर, आपको यह जानकारी पायलट की घोषणा से मिल सकती है।
यात्री - अच्छा! और अगर विमान इससे भी ऊपर चला गया तो?
एयरहोस्टेस - सर, तब भी विमान के अंदर आपकी सीट उतनी ही ऊंचाई पर रहेगी, जितनी अभी है!
यात्री - बात तो सही है मैडम, मैं ऊंचाई पूछ रहा था और आप मेरी सीट का भविष्य बता रही हैं!

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Funny Air Hostess and Passenger Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
फनी जोक्स - फोटो : freepik

यात्री - मैडम, मुझे सोने में परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा कर सकती हैं कि नींद आ जाए?
एयरहोस्टेस - सर, आप अपनी सीट पीछे कर लीजिए और आराम से लेट जाइए, अगर सीट में इसकी सुविधा है।
यात्री - यह सब तो कर लिया। कोई और तरीका बताइए।
एयरहोस्टेस - सर, आप मोबाइल बंद कर दीजिए और आंखें बंद करके आराम कीजिए।
यात्री - लेकिन मैडम, मोबाइल बंद कर दूंगा तो समय कैसे देखूंगा?
एयरहोस्टेस - सर, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या रात भर ड्यूटी करने आए हैं?
यात्री - अच्छा, समझ गया! नींद आने से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेनी पड़ेगी!

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Funny Air Hostess and Passenger Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

यात्री - मैडम, अगर विमान समय से पहले पहुंच जाए तो क्या होगा?
एयरहोस्टेस - सर, फिर हम तय समय से पहले पहुंच जाएंगे।
यात्री - और अगर देर से पहुंचा तो?
एयरहोस्टेस - तब हम देर से पहुंचेंगे।
यात्री - मैडम, ये तो मुझे भी पता है। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है?
एयरहोस्टेस - सर, मौसम, हवाई यातायात और दूसरी परिस्थितियों की वजह से उड़ान के समय में बदलाव हो सकता है।
यात्री - अच्छा! तो विमान का भी अपना मूड होता है?
एयरहोस्टेस हंसकर बोलीं - नहीं सर, विमान का मूड नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन आपके सवालों की उड़ान जरूर बहुत ऊंची जा रही है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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