अगर आपका फोकस पारंपरिक गुजराती गरबा लुक पर है, तो चनिया चोली सबसे स्पष्ट विकल्प हो सकता है। वहीं ज्यादा फैशनेबल और ग्लैमरस लुक चाहिए तो डिजाइनर लहंगा बेहतर लगूरत दिखना ही काफी नहीं है। कई घंटों तक डांस करने के लिए आउटफिट आरामदायक भी होना चाहिए। बहुत भारी लहंगा सकता है।



घाघरा उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो पारंपरिक और आरामदायक एथनिक लुक चाहती हैं। हालांकि गरबा में लगातार घूमने और डांस करने के कारण आउटफिट का घेर, वजन और फिटिंग जरूर जांचें।



खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

गरबा या डांडिया के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना ही काफी नहीं है। कई घंटों तक डांस करने के लिए आउटफिट आरामदायक भी होना चाहिए। बहुत भारी लहंगा या अत्यधिक लंबा दुपट्टा डांस के दौरान परेशानी पैदा कर सकता है।



इसलिए शॉपिंग करते समय फैब्रिक, कमर की फिटिंग, घेर, वजन, ब्लाउज की फिटिंग और दुपट्टे की लंबाई जरूर देखें। ऐसा आउटफिट चुनें जिसमें आप आसानी से घूम और डांस कर सकें।



आखिर तीनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

सीधी भाषा में समझें तो लहंगा और घाघरा मुख्य रूप से स्कर्ट या निचले परिधान के नाम हैं, जबकि चनिया चोली एक पूरे पारंपरिक आउटफिट को दर्शाता है जिसमें चनिया और चोली प्रमुख हिस्से होते हैं। हालांकि भारतीय फैशन में इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार एक-दूसरे की जगह भी किया जाता है। इसलिए अगली बार शॉपिंग पर जाएं तो सिर्फ नाम देखकर कन्फ्यूज न हों। डिजाइन, फैब्रिक, सिल्हूट और सबसे जरूरी, आपके गरबा लुक की थीम देखकर आउटफिट चुनें।