Navratri day 9 colour: शारदीय नवरात्रि की महानवमी मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना का पावन दिन है। इस दिन भक्त माता रानी की पूजा-अर्चना करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि के हर दिन के रंग का अपना विशेष महत्व बताया जाता है।
ऐसे में महानवमी पर पूजा के लिए शुभ रंग चुनने के साथ-साथ अपने आउटफिट को लेकर भी महिलाएं खास तैयारी करती हैं। अगर आप भी इस दिन मंदिर जाने, कन्या पूजन करने या घर पर पूजा में शामिल होने वाली हैं, तो पारंपरिक परिधान के साथ स्टाइलिश लुक अपना सकती हैं।
महानवमी के लिए गुलाबी, बैंगनी, लाल या अन्य पारंपरिक रंगों के परिधान खूबसूरत विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, नवरात्रि के दिन के अनुसार शुभ रंग की परंपरा अलग-अलग पंचांगों और क्षेत्रीय मान्यताओं में बदल सकती है। इसलिए किसी खास रंग को अनिवार्य मानने के बजाय अपनी आस्था और पसंद को प्राथमिकता दें।
साड़ी से लेकर अनारकली सूट, शरारा और एथनिक कुर्ती तक, ऐसे कई आउटफिट हैं जो आपको पूजा के अवसर पर पारंपरिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं। सही रंग, हल्की ज्वेलरी, आरामदायक फुटवियर और सलीकेदार हेयरस्टाइल के साथ आप महानवमी पर अपने लुक को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं पूजा के लिए आउटफिट चुनने के कुछ शानदार फैशन आइडियाज।