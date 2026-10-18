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Navratri day 9 colour: शारदीय नवरात्रि की महानवमी मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना का पावन दिन है। इस दिन भक्त माता रानी की पूजा-अर्चना करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि के हर दिन के रंग का अपना विशेष महत्व बताया जाता है।



ऐसे में महानवमी पर पूजा के लिए शुभ रंग चुनने के साथ-साथ अपने आउटफिट को लेकर भी महिलाएं खास तैयारी करती हैं। अगर आप भी इस दिन मंदिर जाने, कन्या पूजन करने या घर पर पूजा में शामिल होने वाली हैं, तो पारंपरिक परिधान के साथ स्टाइलिश लुक अपना सकती हैं।

ऐसे में महानवमी पर पूजा के लिए शुभ रंग चुनने के साथ-साथ अपने आउटफिट को लेकर भी महिलाएं खास तैयारी करती हैं। अगर आप भी इस दिन मंदिर जाने, कन्या पूजन करने या घर पर पूजा में शामिल होने वाली हैं, तो पारंपरिक परिधान के साथ स्टाइलिश लुक अपना सकती हैं। महानवमी के लिए गुलाबी, बैंगनी, लाल या अन्य पारंपरिक रंगों के परिधान खूबसूरत विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, नवरात्रि के दिन के अनुसार शुभ रंग की परंपरा अलग-अलग पंचांगों और क्षेत्रीय मान्यताओं में बदल सकती है। इसलिए किसी खास रंग को अनिवार्य मानने के बजाय अपनी आस्था और पसंद को प्राथमिकता दें।



साड़ी से लेकर अनारकली सूट, शरारा और एथनिक कुर्ती तक, ऐसे कई आउटफिट हैं जो आपको पूजा के अवसर पर पारंपरिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं। सही रंग, हल्की ज्वेलरी, आरामदायक फुटवियर और सलीकेदार हेयरस्टाइल के साथ आप महानवमी पर अपने लुक को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं पूजा के लिए आउटफिट चुनने के कुछ शानदार फैशन आइडियाज।

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2 of 6 नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

महानवमी 2026 का शुभ रंग क्या है?

शारदीय नवरात्रि 2026 की प्रचलित रंग सूची के अनुसार, महानवमी यानी 19 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए मोरपंखी हरा (Peacock Green) रंग बताया गया है। यह रंग ताजगी, सौम्यता और शाही अंदाज का खूबसूरत मेल है।

ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिन के रंगों की सूची अलग-अलग परंपराओं में बदल सकती है। इसलिए मोरपंखी हरे रंग को एक लोकप्रिय विकल्प मानें, अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं।

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नवमी के लिए खूबसूरत आउटफिट आइडियाज



मोरपंखी हरी साड़ी में दिखें खूबसूरत



अगर आप क्लासिक और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो मोरपंखी हरे रंग की सिल्क या बनारसी साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ गोल्डन बॉर्डर, छोटे झुमके, बिंदी और हल्का मेकअप आपके लुक को निखारेंगे।

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अनारकली सूट से पाएं रॉयल लुक

पूजा और कन्या पूजन के लिए फ्लोर-लेंथ अनारकली सूट बेहतरीन विकल्प है। हरे रंग के सूट के साथ सुनहरे काम वाला दुपट्टा और पारंपरिक जूती पहनें। यह लुक खूबसूरत होने के साथ आरामदायक भी रहेगा।

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