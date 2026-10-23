बॉक्स ऑफिस: नहीं चला 'उड़ता तीर' का जादू, सोनाक्षी की फिल्म की खराब शुरुआत; ओपनिंग डे पर किया इतना कलेक्शन

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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हालांकि, पांच नई फिल्मों में से कोई भी फिल्म ओपनिंग डे पर 5 करोड़ तक का आंकड़ा नहीं छू पाई। हैरानी की बात यह रही कि ये फिल्में मिलकर भी 5 करोड़ नहीं कमा पाई। यहां जानें किस फिल्म ने कितना कमाया। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर छोटे-बड़े बजट की पांच फिल्में रिलीज हुईं। इसमें जहां एक तरफ आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘उड़ता तीर’ सिनेमाघरों में लगी। वहीं सोनाक्षी ने भी लंबे समय के बाद थिएटर में वापसी की।

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2 of 6 फिल्म तुम मेरे हो - फोटो : इंस्टाग्राम @guruchoudhary

'तुम मेरे हो' अभिनेता गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की फिल्म 'तुम मेरे हो' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

यह एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आशीष पांडा ने किया है।

फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी खराब रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने आज पहले दिन करीब 13 लाख की कमाई की है।

3 of 6 पहला प्यार दूसरी बार - फोटो : सोशल मीडिया

'पहला प्यार दूसरी बार'

फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' को 'लव फिल्म्स' का निर्देशन अनुज सैनी ने किया है। इसमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर, और सरगुन कौर लुथरा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। आज पहले दिन इसने महज 41 लाख की कमाई की है। मतलब साफ है कि यह फिल्म भी पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है।

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4 of 6 फिल्म 'दूसरा' - फोटो : सोशल मीडिया

'दूसरा' का कलेक्शन अभिनय देव के निर्देशन में बनी फिल्म 'दूसरा' ने भी आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है।

फिल्म में प्लाबिता बोरठाकुर, अंकुर विकल और समिधा गुरु लीड रोल में हैं।

फिल्म की कहानी क्रिकेट से जुड़ी हुई है।

रिलीज के बाद इस फिल्म का भी कलेक्शन लगभग गुमनाम रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने आज पहले दिन 2.34 लाख की कमाई की है।

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5 of 6 फिल्म 'उड़ता तीर' - फोटो : इंस्टाग्राम- @ayushmannk