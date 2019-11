90 के दशक की इस अभिनेत्री को अब पहचानना मुश्किल, पारदर्शी साड़ी पहन मचाया था तहलका

{"_id":"5dd3b5f98ebc3e54e2279a63","slug":"then-and-now-shilpa-shirodkar-birthday-special-30-years-huge-transformation-in-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"90 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u0915\u0940 \u0907\u0938 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0905\u092c \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932, \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0940 \u0938\u093e\u0921\u093c\u0940 \u092a\u0939\u0928 \u092e\u091a\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e \u0924\u0939\u0932\u0915\u093e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

Updated Tue, 19 Nov 2019

Then and Now कॉलम में हम बात करेंगे 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) की। शिल्पा ने महज 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था। इन्हें अभिनय विरासत में मिली थी। उनकी मां गंगू बाई मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थीं। वहीं दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शिल्पा को सिनेमाजगत और टीवी में मिलाकर 30 साल हो चुके हैं। इतने लंबे अरसे में उनके लुक में भी काफी बदलाव आया। यहां तक कि एक झलक देखने में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो सकता है। शिल्पा शिरोडकर 20 नवंबर को 50वां जन्मदिन मनाएंगी। तस्वीरों में देखिए शिल्पा का बदलता लुक और जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य...