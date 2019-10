{"_id":"5daecf3f8ebc3e017b4c0fa1","slug":"then-and-now-bollywood-actor-jagdeep-gets-iifa-award-2019-transformation-in-looks-at-61-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"61 \u0938\u093e\u0932 \u0924\u0915 \u0907\u0938 \u0915\u0949\u092e\u0947\u0921\u093f\u092f\u0928 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u093f\u0928\u0947\u092e\u093e\u091c\u0917\u0924 \u092a\u0930 \u0930\u093e\u091c, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092c \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 22 Oct 2019 04:37 PM IST

Then and Now कॉलम में हम बात करेंगे मशहूर कॉमेडियन जगदीप (Jagdeep) की। जगदीप को हाल ही में हुए आइफा अवॉर्ड में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया। जगदीप 80 साल के हैं और सात साल से सिनेमाजगत से दूर हैं। आइफा अवॉर्ड में जगदीप व्हील चेयर पर अपने दोनों बेटों जावेद और नावेद के साथ आए थे। जगदीप बॉलीवुड में कॉमेडी की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने 61 साल तक लोगों का मनोरंजन किया। तस्वीरों में देखिए जगदीप अब पहले से कितना बदल गए हैं। यहां तक कि कुछ तस्वीरों में उन्हें पहचानना भी मुश्किल है।