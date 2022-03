Looks like Archana Puran Singh is going to lose her seat from The Kapil Sharma Show !! pic.twitter.com/l91stNYoaI — Yo Yo Funny Singh 🇮🇳 (@moronhumor) March 10, 2022

Navjot Singh Sidhu lost his seat in Punjab election. Meanwhile during shooting for next episode --- 😂😂#TheKapilSharmaShow #NavjotSinghSidhu #ArchanaPuranSingh pic.twitter.com/3przE9nBqi — Himanshu Rijhwani (@HimanshRx) March 10, 2022

Archana puran singh trying to save her seat after Sidhu election loss pic.twitter.com/zmEsuE1fdm — Dark Sparrow (@DarkSparrow56) March 10, 2022

इस अटकलों के साथ, नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्विटर यूजर यो यो फनी सिंह ने कहा, 'लगता है अर्चना पूरन सिंह द कपिल शर्मा शो से अपनी सीट गंवाने वाली हैं !'