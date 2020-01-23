इरशाद कामिल के अल्फाज ने फिर जमाया रंग, लव आज कल के इस गाने में रचा मोहब्बत का अनोखा अंदाज

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Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
- फोटो : Twitter
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सारा अली खान, कार्तिक आर्यन
- फोटो : Social Media
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Love Aaj Kal
- फोटो : amar ujala mumbai
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कार्तिक आर्यन, सारा अली खान और इम्तियाज अली
- फोटो : अमर उजाला, मुंबई टीम
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कार्तिक आर्यन, सलमान खान
- फोटो : Social Media