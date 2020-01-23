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इरशाद कामिल के अल्फाज ने फिर जमाया रंग, लव आज कल के इस गाने में रचा मोहब्बत का अनोखा अंदाज

मुंबई ब्यूरो, अमर उजाला, Updated Thu, 23 Jan 2020 11:13 AM IST
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
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Kartik Aaryan and Sara Ali Khan - फोटो : Twitter
फिल्म 'लव आज कल' का पहला गाना 'शायद' सामने आ चुका है। यह गाना पहले मोहब्बत की मासूमियत को बयां करता है। इस गाने को अरिजीत ने अपनी आवाज दी है तो वहीं इसे प्रीतम ने कंपोज किया है और इरशाद कामिल ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। इस गाने में 1990 और 2020 के दौर के पहले प्यार को परवान चढ़ते हुए पेश किया गया है। 
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kartik aaryan sara ali khan love aaj kal love aaj kal song shayad
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