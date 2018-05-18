बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
जिम सरभ के रेप वाले जोक पर ट्रोल हुईं कंगना रनौत, यूजर्स बोले- 'सलमान को कहने से पहले खुद को देख लो'
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 18 May 2018 08:44 AM IST
'कांस फिल्म फेस्टिवल' के रेड कारपेट पर वॉक करने का मौका बहुत ही कम सेलिब्रिटीज को मिलता है। यह इवेंट इस बार भी बॉलीवुड की चकाचौंध से रोशन हो गया जिसमें दीपिका,सोनम और मल्लिका शेरावत के अलावा कंगना रनौत और जिम सरभ का नाम शामिल है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते ही कंगना यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं जिसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5afe3f494f1c1bdf408b624a","slug":"kangana-ranut-and-jim-sarabh-trolled-on-social-media-for-crack-a-joke-on-rape-at-cannes","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u092e \u0938\u0930\u092d \u0915\u0947 \u0930\u0947\u092a \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091c\u094b\u0915 \u092a\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u0908\u0902 \u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0930\u0928\u094c\u0924, \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u0932\u094b'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.