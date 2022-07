Kaali Poster Row: पोस्टर विवाद में विवेक अग्निहोत्री ने लीना पर साधा निशाना, कहा- क्या कोई ऐसे पागल...

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी कटाक्ष किया है। लीना ने एक इंटरव्यू के दौरान उस विवादित पोस्टर का समर्थन किया था, जिसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने लीना मणिमेकलाई के एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि- क्या कोई इन पागलों को खत्म कर सकता है? इसके बाद उन्होंने बहुत से हंसने और क्रेजी वाले इमोजी भी शेयर किए हैं।

😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝

Can someone dismantle such crazy wokes? Please. https://t.co/Xee5nwOEwX