कश्मीर में शूटिंग के दौरान गुरु रंधावा की नाक से बहने लगा खून, परेशान हुए फैंस

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गुरु रंधावा
- फोटो : इंस्टाग्राम
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guru randhawa
- फोटो : इंस्टाग्राम
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guru randhawa
- फोटो : इंस्टाग्राम
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guru randhawa
- फोटो : इंस्टाग्राम
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guru randhawa
- फोटो : इंस्टाग्राम