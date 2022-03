Virat Kohli 100th Test: नेटिजन्स ने अनुष्का शर्मा को किया ट्रोल, कहा- "यह विराट के लिए खास दिन है, तुम...."

इस खास मौके पर विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी मौजूद थीं। हालांकि, ट्विटर यूजर्स को अनुष्का की उपस्थिति खल रही थी। एक यूजर लिखते हैं, "अनुष्का शर्मा वहां क्या कर रही हैं? तो जो भी 100वां टेस्ट खेलेगा, वह बीसीसीआई अभिनंदन में अपनी पत्नियों को भी शामिल करेगा क्या? केवल विराट कोहली वहां खड़े होने के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ ये उपलब्धि हासिल की है।" वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, "अनुष्का शर्मा फील्ड पर क्या कर रही है? क्या नियमों के मुताबिक उसको फील्ड पर आने की अनुमति है?"

#100thTestForKingKohli

Wat is #AnushkaSharma doing there?

So whoever is playing 100th test @BCCI is goin to include thier wives in the felicitation?



Only @imVkohli deserves to stand there as he has achieved it with his hardwork n determination.