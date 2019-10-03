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ईवेंट में मीडिया पर भड़कीं आलिया भट्ट, कहा- 'जैसे स्कूल में साइलेंस होता है, वैसे ही चुप रहो'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 03 Oct 2019 12:29 PM IST
alia bhatt
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alia bhatt - फोटो : social media
आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म 'सड़क 2' की शूटिंग कर रही हैं । इससे पहले उन्होंने फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग पूरी की थी । इसके अलावा आलिया किसी ना किसी ईवेंट में भी नजर आती रहती हैं । गांधी जयंती के मौके पर आलिया वाडिया हॉस्पिटल पहुंचीं । यहां एक चैरिटी ईवेंट रखा गया था । इस दौरान आलिया पीले रंग की ड्रेस में नजर आईं । 
 
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alia bhatt ranbir kapoor आलिया भट्ट रणबीर कपूर
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alia bhatt - फोटो : social media
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Alia Bhatt
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