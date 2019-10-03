ईवेंट में मीडिया पर भड़कीं आलिया भट्ट, कहा- 'जैसे स्कूल में साइलेंस होता है, वैसे ही चुप रहो'

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alia bhatt
- फोटो : social media
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Alia Bhatt
- फोटो : instagram
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Alia Bhatt
- फोटो : twitter
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Ayan Mukerji, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor
- फोटो : file photo
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Alia Bhatt
- फोटो : instagram