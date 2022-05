30 Years Of Akshay Kumar: अजय देवगन ने 3 दशक पूरे करने पर अक्षय कुमार को दी बधाई, कहा- आशा है आप…

इससे पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे करने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। बॉलीवुड में अपने 3 दशक पूरे होने पर अपने विचार साझा करते हुए, अक्षय कुमार ने लिखा, "सिनेमा के 30 साल, आपके प्यार से भरा जीवन। इस अद्भुत यात्रा के लिए धन्यवाद और #पृथ्वीराज के साथ इसे इतनी खूबसूरती से एक साथ पेश करने के लिए यशराज फिल्म्स का धन्यवाद।





30 years of cinema, a lifetime filled with your love! Thank you for this amazing journey and thank you @yrf for piecing it together so beautifully with #Prithviraj, releasing in cinemas on 3rd June. https://t.co/nEpxCkPSq3