Engineering: बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी? एक्सपर्ट से समझें दोनों में क्या है अंतर

Which is the Best CS or IT Branch for B Tech?: तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण इंजीनियरिंग में विविध अवसरों की भरमार है। विगत वर्षों में इंजीनियरिंग छात्रों के पास भी विकल्प बढ़ गए हैं, जिनमें से उचित या श्रेष्ठ का चयन करना उलझन भरा है।

इंजीनियरिंग में ऐसा ही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर साइंस (CS) या इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में से एक ब्रांच का चयन करना है। चूंकि, दोनों ही शानदार करिअर की संभावनाओं से लबरेज हैं, इसलिए विकल्प चुनने से पहले दोनों इनके बीच की बारीकियों और अंतरों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।