अजब-गजब: क्यों लग जाती है इंसान को शराब की लत? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

रॉबर्ट डुडले नाम के बायोलॉजिस्ट करीब 25 साल से इंसान में शराब की लत के बारे में शोध कर रहे हैं। रॉबर्ट डुडले बर्कली के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम करते हैं। डुडले ने इंसान में शराब की लत को लेकर साल 2014 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम The Drunken Monkey: Why We Drink and Abuse Alcohol है। इस किताब में उन्होंने संकेत दिए हैं कि इंसानों में बंदरों और लंगूरों के कारण शराब की लत लगी है।