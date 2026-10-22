1 of 5 चूहा को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, क्या आप 15 सेकेंड के भीतर ढूंढ सकते हैं? - फोटो : AI







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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।



इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें चूहा कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में चूहा कहां पर है। अब देखना है कि क्या आप चूहा को खोज पाते हैं?



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2 of 5 चूहा को खोजने में बड़े-बड़े धुरंधर फेल, क्या आप 15 सेकेंड के भीतर ढूंढ सकते हैं? - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में चूहा कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। चूहा को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है।



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