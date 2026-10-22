'अफगान जलेबी' पर तीन लड़कियों के डांस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, अदाएं देख फिदा हुए लोग

सोशल मीडिया पर डांस वीडियो का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कभी कोई अपने अनोखे डांस से लोगों का ध्यान खींच लेता है तो कभी किसी के शानदार स्टेप्स इंटरनेट पर छा जाते हैं। खासकर बॉलीवुड के पुराने और मशहूर गानों पर बनी रील्स लोगों को खूब पसंद आती हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें तीन लड़कियां फिल्मी गाने अफगान जलेबी पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में तीनों का अंदाज और डांस स्टेप्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तो आइए जानते हैं।

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वायरल वीडियो में तीन लड़कियां एक सार्वजनिक जगह पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। तीनों ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं और गाने की धुन पर एक साथ डांस कर रही हैं। उनके स्टेप्स और तालमेल वीडियो को खास बना रहे हैं। गाने की बीट्स के साथ उनके डांस मूव्स देखने को मिलते हैं। तीनों पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आती हैं।'अफगान जलेबी' बॉलीवुड के मशहूर गानों में शामिल है। इसकी धुन पर पहले भी कई रील्स बन चुकी हैं। यही वजह है कि इस गाने पर डांस करने वाले लोगों के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में भी तीनों लड़कियों ने गाने के साथ अपने स्टेप्स मिलाने की कोशिश की है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है।इस वीडियो में सिर्फ डांस स्टेप्स ही नहीं, बल्कि लड़कियों के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक हैं। तीनों गाने के हिसाब से अपने अंदाज में डांस करती दिखाई देती हैं। उनके बीच तालमेल और आत्मविश्वास वीडियो को और दिलचस्प बनाते हैं। यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है। यूजर्स डांस के स्टेप्स, तालमेल और लड़कियों के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे वीडियो को मनोरंजक बता रहे हैं। हालांकि, वीडियो को अब तक कितने लोगों ने देखा और पसंद किया है, इसकी सटीक संख्या की पुष्टि नहीं है। फिलहाल अफगान जलेबी पर तीन लड़कियों का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।