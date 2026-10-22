फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Three Girls Dance to Afghan Jalebi in Viral Instagram Reel goes Viral on Internet

'अफगान जलेबी' पर तीन लड़कियों के डांस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, अदाएं देख फिदा हुए लोग

Thu, 22 Oct 2026 05:12 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 22 Oct 2026 05:12 PM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर तीन लड़कियों का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें तीनों बॉलीवुड के मशहूर गाने 'अफगान जलेबी' पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं। उनके स्टेप्स और एक्सप्रेशंस देखकर लोग वीडियो की तारीफ कर रहे हैं।
 

विज्ञापन
Three Girls Dance to Afghan Jalebi in Viral Instagram Reel goes Viral on Internet
सड़क पर तीन हसीनाओं का डांस देख यूजर्स हुए फिदा - फोटो : इंस्टाग्राम@rupali_karrrr

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर डांस वीडियो का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कभी कोई अपने अनोखे डांस से लोगों का ध्यान खींच लेता है तो कभी किसी के शानदार स्टेप्स इंटरनेट पर छा जाते हैं। खासकर बॉलीवुड के पुराने और मशहूर गानों पर बनी रील्स लोगों को खूब पसंद आती हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें तीन लड़कियां फिल्मी गाने अफगान जलेबी पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में तीनों का अंदाज और डांस स्टेप्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तो आइए जानते हैं।

विज्ञापन


'अफगान जलेबी' पर तीनों ने दिखाए शानदार डांस मूव्स
वायरल वीडियो में तीन लड़कियां एक सार्वजनिक जगह पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। तीनों ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं और गाने की धुन पर एक साथ डांस कर रही हैं। उनके स्टेप्स और तालमेल वीडियो को खास बना रहे हैं। गाने की बीट्स के साथ उनके डांस मूव्स देखने को मिलते हैं। तीनों पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आती हैं।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Rupali kar (@rupali_karrrr)




दर्शकों को पसंद आया डांस
'अफगान जलेबी' बॉलीवुड के मशहूर गानों में शामिल है। इसकी धुन पर पहले भी कई रील्स बन चुकी हैं। यही वजह है कि इस गाने पर डांस करने वाले लोगों के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में भी तीनों लड़कियों ने गाने के साथ अपने स्टेप्स मिलाने की कोशिश की है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है।

 डांस के साथ एक्सप्रेशंस ने भी खींचा ध्यान
इस वीडियो में सिर्फ डांस स्टेप्स ही नहीं, बल्कि लड़कियों के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक हैं। तीनों गाने के हिसाब से अपने अंदाज में डांस करती दिखाई देती हैं। उनके बीच तालमेल और आत्मविश्वास वीडियो को और दिलचस्प बनाते हैं। यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

 सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे तारीफ
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी देखने को मिल रही है। यूजर्स डांस के स्टेप्स, तालमेल और लड़कियों के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे वीडियो को मनोरंजक बता रहे हैं। हालांकि, वीडियो को अब तक कितने लोगों ने देखा और पसंद किया है, इसकी सटीक संख्या की पुष्टि नहीं है। फिलहाल अफगान जलेबी पर तीन लड़कियों का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।


10 घंटे की फ्लाइट में सीट को लेकर हुआ बवाल, महिला की हरकत देख सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

गंगा में आस्था के नाम पर ये क्या कर रहे हैं लोग? घाटों पर दिखने लगा कचरा; हरिद्वार की तस्वीरें बढ़ाएंगी चिंता

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed