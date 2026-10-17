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पुलिस चेकिंग देखते ही बाइक सवार ने काटा कट, सड़क पर गिरी पत्नी, फिर जो किया उसे देख लोग हैरान

Sat, 17 Oct 2026 03:46 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 17 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

Viral Video: उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार ने अचानक बाइक मोड़ दी, जिससे पीछे बैठी उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई। पति बिना रुके आगे निकल गया। त्रिशूल चौक की इस घटना का वीडियो वायरल है। सीओ रुद्रपुर के मुताबिक महिला को चोट नहीं आई और काउंसलिंग के बाद उसे घर भेज दिया गया।
 

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Man Takes Sudden Turn During Police Checking Wife Falls Off Bike in Rudrapur video viral
पुलिस चेकिंग के दौरान पति ने अचानक मोड़ी बाइक - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे एक शख्स ने अचानक बाइक मोड़ दी। इससे पीछे बैठी उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई। हैरानी की बात यह रही कि महिला के गिरने के बाद भी पति ने बाइक नहीं रोकी और उसे सड़क पर छोड़कर आगे निकल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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अचानक बाइक मोड़ी, सड़क पर गिर गई पत्नी
यह घटना रुद्रपुर के त्रिशूल चौक की बताई जा रही है। यहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजर रहा था। चेकिंग के बीच उसने अचानक बाइक मोड़ दी। बाइक के अचानक मुड़ने से पीछे बैठी महिला अपना संतुलन नहीं संभाल पाई और सड़क पर गिर गई। आमतौर पर ऐसी स्थिति में बाइक रोककर पीछे बैठे व्यक्ति को संभालने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। महिला के सड़क पर गिरने के बावजूद बाइक सवार ने गाड़ी नहीं रोकी। वह आगे बढ़ गया और महिला सड़क पर ही रह गई। यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। वीडियो में दिख रही घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर बाइक सवार ने अचानक ऐसा मोड़ क्यों लिया और पत्नी के गिरने के बाद भी वह क्यों नहीं रुका? हालांकि, घटना के पीछे की वजह को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि बाइक सवार ने जानबूझकर ऐसा किया या वह किस वजह से वहां से निकला।

पुलिस ने क्या बताया?
इस मामले में सीओ रुद्रपुर के मुताबिक महिला को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने महिला की काउंसलिंग की और इसके बाद उसे घर भेज दिया। राहत की बात यह रही कि सड़क पर गिरने के बावजूद महिला को चोट नहीं लगी। फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई इस घटना में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि महिला के गिरने के बाद भी बाइक सवार ने रुककर उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की।

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