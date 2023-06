Ajab Gajab: दुनिया के इन शहरों में लगा है मरने पर प्रतिबंध, जानिए आखिर क्या है इसके पीछे की वजह

People Are Not Allowed To Die: दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य ये है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हर इंसान को एक न एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर जाना ही पड़ता है। इसे हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चल पाया है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां मरना मना है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये सुनने में भले ही अजीब है लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगहे हैं, जहां मृत्यु कानून के खिलाफ (Die is illegal) है। आइए हम आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है...



इत्सुकुशिमा, जापान (Itsukushima, Japan)

इत्सुकुशिमा जापान का एक द्वीप है, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1868 तक यहां पर लोगों को मरने या जन्म देने की अनुमति नहीं थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि इस जगह पर आज भी कोई कब्रिस्तान या अस्पताल नहीं है।