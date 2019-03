God! When we thought @narendramodi cd not go any lower, he still manages to stoop.



As a parent I do not want my kid to listen to a speaker who'd use dyslexia as a slur and here our Prime Minister uses dyslexia to insult @RahulGandhi

This is wrong on so many levels!!! https://t.co/gQ2IZVvY0m — Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) March 3, 2019

Leonardo Da Vinci,Albert Einstein, Pablo Picasso,Lee Kuan Yew, Alexander Graham Bell,Tom Cruise and many great men & women were all believed to be dyslexic & look what they made of their lives. Mocking differently abled people marks a new low in our political discourse.#Dyslexia https://t.co/H2Y747zGid — Sumanth Raman (@sumanthraman) March 3, 2019

Making fun of Dyslexia to target political opponent. There is no low which is too Low for Narendra Modi. Worse are the students who were clapping but cant blame them. When the PM of the Nation is such a Cheap Man, they had to entertain him pic.twitter.com/bJ7apIlpup — Joy (@Joydas) March 3, 2019

स्पेलिंग गलत बोलना और पढ़ने में कठिनाई डिस्लेक्सिया के स्पष्ट लक्षण हैं। इससे प्रभावित बच्चे लेटर्स को मैच करने या उन्हें बोलने में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा पढ़ते समय या उन्हें बोलते समय होता है। देखभाल करने वाले और टीचर्स को यह ध्यान देना होगा कि ऐसे बच्चे हावभाव और ऑब्जर्वेशन के जरिए ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कभी-कभी डिस्लेक्सिया प्रभावित को पढ़ते समय देखने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि, ऐसे में आंखों की जांच से कुछ भी पता नहीं लग सकता है।