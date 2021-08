Simple One :  देश का सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज वाला स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

{"_id":"611a07c631fa2e45c22197de","slug":"simple-one-electric-scooter-launched-in-india-know-price-driving-range-features-specifications","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Simple One : \u00a0\u0926\u0947\u0936 \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0921\u094d\u0930\u093e\u0907\u0935\u093f\u0902\u0917 \u0930\u0947\u0902\u091c \u0935\u093e\u0932\u093e \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930 \u0939\u0941\u0906 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 16 Aug 2021 12:51 PM IST

1 of 6

Simple One Electric Scooter - फोटो : Simple Energy

Simple One Electric Scooter Launch Know Price Fetaures : बंगलूरू स्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्टार्टअप Simple Energy (सिंपल एनर्जी) ने देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का भी फायदा उठाया जा सकता है। सिंपल एनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One देश का सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने वाला स्कूटर बन गया है। शानदार लुक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर वाले इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरुम) रखी गई है।



कंपनी ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 1,947 रुपये की टोकन राशि पर बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग की राशि रिफंडेबल है यानी बुकिंग कैंसल करने पर कंपनी ग्राहक को पूरे पैसे वापस कर देगी। स्कूटर का उत्पादन शुरू होने पर प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को डिलीवरी में प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि प्री-बुकिंग के लिए 1947 रुपये की राशि का चुनाव स्वतंत्रता वर्ष को समर्पित करने के लिए किया गया है।