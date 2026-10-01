सितंबर में ऑटो सेक्टर की रफ्तार धमाकेदार!: इन कार कंपनियों ने दर्ज की रिकॉर्ड बिक्री, जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 01 Oct 2026 06:38 PM IST
सार
भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में सितंबर 2026 के दौरान प्रमुख वाहन कंपनियों ने मजबूत बिक्री दर्ज की। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ह्यूंदै मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो सभी ने सालाना आधार पर बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की।
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विस्तार
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार ने सितंबर 2026 में मजबूत घरेलू मांग और त्योहारी उत्साह के दम पर शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ने बिक्री में दोहरे अंकों की भारी वृद्धि दर्ज की है।
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- मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki): कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर (YoY) 24.4% बढ़कर 2,36,013 यूनिट्स पर पहुंच गई।
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- घरेलू पैसेंजर वाहन: 1,81,838 यूनिट्स बेचीं (जिसमें कारें 91,887 यूनिट्स, यूटिलिटी व्हीकल्स 78,911 यूनिट्स और वैन 11,040 यूनिट्स रहीं)।
- अन्य बिक्री व निर्यात: लाइट कमर्शियल वाहनों सहित कुल घरेलू बिक्री 1,85,252 यूनिट्स, अन्य OEMs को 6,542 यूनिट्स और निर्यात (Exports) 44,219 यूनिट्स रहा।
- H1 FY27 (अप्रैल-सितंबर) प्रदर्शन: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मारुति ने कुल 13,79,378 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है।
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- टाटा मोटर्स (Tata Motors PV): कंपनी की कुल बिक्री 15% उछलकर 70,210 यूनिट्स (घरेलू: 68,810 यूनिट्स; निर्यात: 1,400 यूनिट्स) हो गई।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स : टाटा के ईवी सेगमेंट ने 67% का जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए 15,384 यूनिट्स बेचीं (जो पिछले साल 9,191 यूनिट्स थी)।
- Q2 FY27 की तिमाही बिक्री: दूसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री 40% बढ़कर 2,01,723 यूनिट्स रही। तिमाही में ईवी की हिस्सेदारी 23% और सीएनजी की 28% रही, जिससे दोनों का संयुक्त योगदान 51% हो गया।
- टाटा मोटर्स का बयान: टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा के अनुसार, GST 2.0 के बाद यात्री वाहनों की मांग में तेजी आई है और कंपनी मजबूत ऑर्डर बुक के साथ त्योहारी सीजन में प्रवेश कर रही है।
ह्यूंदै और महिंद्रा ने सितंबर में बिक्री के क्या नए रिकॉर्ड बनाए?दिग्गज वाहन निर्माता ह्यूंदै मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) दोनों ने सितंबर महीने में दोहरे अंकों की बढ़त हासिल की है:
- ह्यूंदै मोटर इंडिया (Hyundai): कंपनी ने 77,916 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज कर अपने इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले साल से 10.8% अधिक है। इसमें घरेलू बिक्री 57,166 यूनिट्स (10.9% वृद्धि) और निर्यात 20,750 यूनिट्स (10.4% वृद्धि) रहा। ह्यूंदै के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बताया कि ह्यूंदै बेयोन की बुकिंग शुरू होने से त्योहारी सीजन में यह तेजी बनी रहेगी।
- महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M): महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री 15% बढ़कर 1,14,874 यूनिट्स हो गई।
- यूटिलिटी व्हीकल्स: घरेलू यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 14% बढ़कर 64,092 यूनिट्स रही।
- कमर्शियल व्हीकल्स व ट्रक्स: कमर्शियल वाहनों की घरेलू बिक्री 14% बढ़कर 30,420 यूनिट्स रही, जबकि ट्रक्स और बसों के सेगमेंट में 53% का उछाल देखा गया।
- ट्रैक्टर बिक्री में गिरावट: महिंद्रा के कृषि उपकरण व्यवसाय में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 23% घटकर 50,208 यूनिट्स रही। कंपनी ने इसका मुख्य कारण इस साल त्योहारी सीजन का सितंबर के बजाय अक्तूबर में खिसकना और पिछले साल का हाई बेस बताया।
दोपहिया वाहन बाजार में आयशर मोटर्स (रॉयल एनफील्ड) और बजाज ऑटो का दबदबा कैसा रहा?दोपहिया वाहन सेगमेंट में आयशर मोटर्स (Royal Enfield) और बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने निर्यात के बूते अपनी समग्र बिक्री में बेहतरीन प्रदर्शन किया है:
- आयशर मोटर्स / रॉयल एनफील्ड (Eicher Motors): कंपनी ने सितंबर 2026 में 1,33,958 मोटरसाइकिलों की बिक्री के साथ अपनी अब तक की उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें 8% की वृद्धि हुई।
- घरेलू व निर्यात: घरेलू बिक्री 7% बढ़कर 1,21,326 यूनिट्स और निर्यात 17% बढ़कर 12,632 यूनिट्स रहा।
- इंजन क्षमता अनुसार: 350cc तक की मोटरसाइकिलों और ईवी की बिक्री 13% बढ़कर 1,21,495 यूनिट्स रही, जबकि 350cc से ऊपर के मॉडलों में 26% की गिरावट देखी गई। अप्रैल-सितंबर छमाही में कुल बिक्री 20% बढ़कर 7,09,096 यूनिट्स हो गई।
- आयशर मोटर्स के एमडी और रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी. गोविंदराजन ने कहा कि त्योहारी मांग को देखते हुए उत्पादन और नेटवर्क तैयारियों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है।
- बजाज ऑटो (Bajaj Auto): बजाज ऑटो की कुल वाहन बिक्री 5% बढ़कर 5,38,443 यूनिट्स हो गई (जिसमें टू-व्हीलर्स 4,51,494 यूनिट्स और कमर्शियल व्हीकल्स 86,949 यूनिट्स रहे)।
- एक्सपोर्ट्स ने संभाला मोर्चा: घरेलू बिक्री में 9% की गिरावट (2,94,456 यूनिट्स) के बावजूद, निर्यात में 32% का भारी उछाल (2,43,987 यूनिट्स) दर्ज किया गया। दोपहिया वाहनों के निर्यात में 34% की बढ़त ने घरेलू बाजार की सुस्ती की भरपाई कर दी।
- H1 FY27 प्रदर्शन: अप्रैल-सितंबर अवधि में बजाज ऑटो की कुल बिक्री 24% बढ़कर 29,87,135 यूनिट्स रही, जिसमें एक्सपोर्ट्स में 47% की शानदार बढ़त दर्ज की गई।