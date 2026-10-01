भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार ने सितंबर 2026 में मजबूत घरेलू मांग और त्योहारी उत्साह के दम पर शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ने बिक्री में दोहरे अंकों की भारी वृद्धि दर्ज की है।

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