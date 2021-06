Hyundai Creta का नया सस्ता वेरिएंट: ह्यूंदै क्रेटा SX Executive हुई लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

{"_id":"60d17bd39dbabf5fab3503db","slug":"hyundai-creta-sx-executive-variant-launched-in-india-know-price-features-specifications-hyundai-motor","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Hyundai Creta \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0938\u0938\u094d\u0924\u093e \u0935\u0947\u0930\u093f\u090f\u0902\u091f: \u0939\u094d\u092f\u0942\u0902\u0926\u0948 \u0915\u094d\u0930\u0947\u091f\u093e SX Executive \u0939\u0941\u0908 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

New Hyundai Creta SX Executive variant launched in India: देश की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Hyundai Motor (ह्यूंदै मोटर) ने अपनी सबसे हॉट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी Creta (क्रेटा) का एक नया SX Executive (एसएक्स एग्जीक्यूटिव) ट्रिम लॉन्च किया है। नए SX एग्जीक्यूटिव ट्रिम को ह्यूंदै पेट्रोल मॉडल और ह्यूंदै क्रेटा डीजल मॉडल दोनों के लिए सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उतारा गया है। नए SX एग्जीक्यूटिव ट्रिम के 1.5-लीटर पेट्रोल (MT) वेरिएंट की कीमत 13.18 लाख रुपये और 1.5-लीटर डीजल (MT) वेरिएंट की कीमत 14.18 लाख रुपये है। SX ट्रिम की तुलना में, यह पेट्रोल और डीजल क्रेटा मॉडल दोनों के लिए 78,800 रुपये तक सस्ता है। काफी किफायती कीमत पर पेश किए गए ह्यूंदै क्रेटा एसएक्स वेरिएंट की तुलना में एसएक्स एक्जीक्यूटिव ट्रिम में बहुत सारे फीचर्स हटा दिए गए हैं।



ह्यूंदै अपनी मिडसाइज कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा के वेरिएंट्स में लगातार बदलाव कर रही है। हाल ही में कंपनी ने क्रेटा के बेस वेरिएंट E में भी कुछ फीचर घटाए थे और EX, S, SX और SX(O) ट्रिम्स में कुछ नए फीचर शामिल किए थे। हालांकि ग्राहकों में अभी भी क्रेटा के प्रति क्रेज खत्म नहीं हुआ है। मई में भी क्रेटा की 7,527 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, साथ ही इसके कई वेरिएंट्स का वेटिंग पीरियड 9 महीने तक है। कंपनी ने अप्रैल में ही क्रेटा के दामों में 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। यहां जानते हैं नए SX Executive में क्या खास है।