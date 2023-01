Hyundai Aura 2023: जानें यह सेडान Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze vs Tata Tigor से कितनी सस्ती या महंगी

1 of 4 Hyundai Aura Facelift 2023 - फोटो : Hyundai India

विज्ञापन

Hyundai Motor India (ह्यूंदै मोटर इंडिया) ने नई 2023 Hyundai Aura फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Hyundai Aura का मुकाबला हमेशा की तरह Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze और Tata Tigor जैसी कारों से है। जहां तक बिक्री संख्या की बात है तो Dzire कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे आगे है, वहीं Aura, Amaze और Tigor ने भी बिक्री के अच्छे आंकड़े हासिल किए हैं। आइए देखें कि कीमत के मामले में ये चारों मॉडल एक-दूसरे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं।



2023 Hyundai Aura, Maruti Suzuki Dzire और Tata Tigor पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ आती हैं। हालांकि, Honda Amaze में सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन मिलता है जिसमें CNG का कोई विकल्प नहीं है।

2 of 4 Hyundai Aura Facelift 2023 - फोटो : hyundai india

Hyundai Aura 2023 vs Tata Tigor vs Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze: कीमत (पेट्रोल)

2023 Hyundai Aura में 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अधिकतम 83PS का पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड MT या AMT गियरबॉक्स मिलता है।



Tata Tigor में 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 86PS का अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड MT और AMT ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं।

विज्ञापन

3 of 4 Hyundai Aura Facelift 2023 - फोटो : Hyundai India





Honda Amaze में 1.2-लीटर SOHC i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 90PS का अधिकतम पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड MT या CVT ट्रांसमिशन मिलता है।

मॉडल कीमत (रुपये) Hyundai Aura 6.30 लाख - 8.73 लाख Maruti Suzuki Dzire 6.44 लाख - 9.31 लाख Honda Amaze 6.89 लाख - 9.48 लाख Tata Tigor 6.10 लाख - 8.54 लाख





Maruti Suzuki Dzire में 1.2-लीटर K-Series Dual-Jet Dual-VVT पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन अधिकतम 90PS का पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, और इसे 5-स्पीड MT या AMT के साथ जोड़ा जा सकता है।Honda Amaze में 1.2-लीटर SOHC i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 90PS का अधिकतम पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड MT या CVT ट्रांसमिशन मिलता है।

4 of 4 Hyundai Aura Facelift 2023 - फोटो : Hyundai India

Hyundai Aura 2023 vs Tata Tigor vs Maruti Suzuki Dzire vs Honda Amaze: कीमत (सीएनजी)

Aura का 1.2-लीटर इंजन, 5-स्पीड एमटी से जुड़ा है, जो सीएनजी मोड में अधिकतम 69PS का पावर और 95.2Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। CNG मोड में, Dzire का 1.2-लीटर इंजन 77PS का अधिकतम पावर और 98.5Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, और इसे 5-स्पीड MT के साथ जोड़ा जाता है। Tigor का 1.2-लीटर इंजन 5-स्पीड MT के साथ CNG मोड में अधिकतम 73PS का पावर और 35Nm का पीक टॉर्क देता है।

मॉडल कीमत (रुपये) Hyundai Aura 8.10 लाख - 8.87 लाख Maruti Suzuki Dzire 8.32 लाख - 9 लाख Tata Tigor 7.45 लाख - 8.84 लाख



Aura का 1.2-लीटर इंजन, 5-स्पीड एमटी से जुड़ा है, जो सीएनजी मोड में अधिकतम 69PS का पावर और 95.2Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। CNG मोड में, Dzire का 1.2-लीटर इंजन 77PS का अधिकतम पावर और 98.5Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, और इसे 5-स्पीड MT के साथ जोड़ा जाता है। Tigor का 1.2-लीटर इंजन 5-स्पीड MT के साथ CNG मोड में अधिकतम 73PS का पावर और 35Nm का पीक टॉर्क देता है।

विज्ञापन