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रॉयल एनफील्ड Himalayan का स्पेशल एडिशन लॉन्च, 5000 रुपए में कीजिए बुक
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 12 Jan 2018 09:53 AM IST
पावरफुल बाइक बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी Himalayan बाइक का स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च किया है। इसका नाम हिमालयन स्लीट रखा गया है, जिसमें नया पेंट कलर और नई एसेसरीज जोड़ी गई हैं।
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