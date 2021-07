Ola Electric Scooter: इन आकर्षक रंगों में आएगा ओला ई-स्कूटर, सिर्फ 499 रुपये में हो रही है बुकिंग, 240 किमी है रेंज

{"_id":"60f6bc10a205436ab549cc5d","slug":"ola-electric-scooter-different-colour-options-ola-electric-scooter-booking-ola-electric-scooter-range","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Ola Electric Scooter: \u0907\u0928 \u0906\u0915\u0930\u094d\u0937\u0915 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u090f\u0917\u093e \u0913\u0932\u093e \u0908-\u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930, \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b 499 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u092c\u0941\u0915\u093f\u0902\u0917, 240 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0939\u0948 \u0930\u0947\u0902\u091c","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Ola Electric Scooters - फोटो : For Reference Only

Ola Electric Scooter Launch in Many Different Colours Option you Can Book in Only Rupees 499: Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक) की आनेवाली Ola Electric Scooter (ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर) भारतीय बाजार में जुलाई के आखिर तक लॉन्च होने वाली है। इस स्कूटर का कई मौकों पर आधिकारिक तौर पर टीजर जारी किया गया है। जिसके जरिए ओला ने स्कूटर के आधिकारिक लॉन्च से पहले इसको लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ा दी है।



ओला की बैटरी से चलने वाली यह नई पेशकश कई एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस के साथ भारतीय बाजार में उतारी जाएगी। इनमें से कुछ रंगों की पुष्टि हो गई है, जिसमें काला, गुलाबी, हल्का नीला और सफेद रंग शामिल हैं। कंपनी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका खुलासा किया है।



लॉन्चिंग से पहले ही सुर्खियों में छा जाने वाले इस स्कूटर की बुकिंग सिर्फ 499 रुपये की टोकन राशि देकर की जा रही है। इसकी बुकिंग 15 जुलाई की शाम से शुरू की गई है। खास बात यह है कि बुकिंग शुरू होने के पहले चौबीस घंटों में ही कंपनी को इसके लिए एक लाख से ज्यादा प्री-बुकिंग मिल गई है। कंपनी का कहना है कि बुकिंग की राशि पूरी तरह से रिफंडेबल है। यानी ग्राहक अगर बाद में अपनी बुकिंग कैंसल करना चाहे तो उसके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।