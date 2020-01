{"_id":"5e3289428ebc3e99f10055f4","slug":"hero-pleasure-plus-110-bs6-launched-pleasure-plus-110-features-hero-pleasure-plus-colours-and-price","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Hero Pleasure Plus 110 FI BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e 10 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092e\u093e\u0907\u0932\u0947\u091c","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Hero Pleasure Plus 110 FI BS6 स्कूटर भारत में लॉन्च, मिलेगा 10 फीसदी ज्यादा माइलेज

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 30 Jan 2020 01:14 PM IST

Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प) ने भारत में अपना पहला BS6 मानकों वाला स्कूटर Pleasure Plus 110 FI लॉन्च कर दिया। ये स्कूटर दो वेरिएंट - स्टील व्हीलस और अलॉय व्हील्स में उपलब्ध है। इनकी दिल्ली में एक्सशोरूम कीमत क्रमशः 54,800 रुपए और 56,800 रुपये है। कंपनी ने स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी है। हीरो ने अपने वाहनों को पिछले साल से ही BS4 से BS6 ईंधन उत्सर्जन मानकों के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया था। कंपनी ने बीते साल 2019 में BS6 मानकों वाली दो मोटरसाइकल HF Deluxe BS-VI और Splendor iSmart लॉन्च की थी। इंजन Pleasure Plus 110 FI BS6 में 110cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है। इंजन को फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ एक्ससेन्स तकनीक से लैस किया है। साथ ही एग्जॉस्ट सिस्टम को भी रिवाइज्ड किया गया है। यह इंजन 7000 rpm पर 8 bhp पावर और 5500 rpm पर 8.7 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि BS4 मॉडल की तुलना में नया BS6 मॉडल 10 फीसदी ज्यादा माइलेज और एक्सेलरेशन देता है।

लुक Hero MotoCorp ने अपडेटेड Pleasure Plus को पूरी तरह इन-हाउस कंपनी के जयपुर स्थित रिचर्स और डिवेलपमेंट हब CIT (सेंटर ऑफ इनोवेशन ऐंड टेक्नॉलजी) में डिजाइन और डेवलप किया गया है। स्कूटक के लुक की बात करें तो नए स्कूटर के हैडलैंप के चारों ओर क्रोम सराउंड, साइड में सिल्वर एक्सेंट्स, क्रोम 3डी बैजिंग दिया गया है। इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

रंग BS6 Pleasure Plus 110 FI स्कूटर 7 रंगों - मैट रैड, मैट ग्रीन, मैट ऐक्सिस ग्रे, ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी ब्ल्यू, ग्लॉसी व्हाइट और ग्लॉसी रैड में उपलब्ध है। दोपहिया बाजार में Pleasure Plus का मुकाबला Honda Activa 6G (होंडा एक्टिवा 6जी) और TVS Scooty Zest (टीवीएस स्कूटी जेस्ट 110) से है।