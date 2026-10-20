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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 21 अक्तूबर: मूलांक 1, 6 और 8 वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, मेहनत का मिल सकता है फल

Tue, 20 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Ank Jyotish 21 October 2026: आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानिए मूलांक 1 से 9 तक का अंक ज्योतिष भविष्यफल, शुभ अंक, शुभ रंग और करियर, कारोबार, धन व प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
21 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Ank Jyotish 21 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि उसके मूलांक और जीवन से जुड़े कई पहलुओं को समझने में मदद करती है। आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा या आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी? यह जानने के लिए पढ़ें आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल। यहां आप मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए दिनभर के खास संकेत जान सकते हैं। किस मूलांक के लोगों को करियर और नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं, किसके लिए आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है और किन लोगों को प्रेम संबंधों तथा पारिवारिक जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए? इसके साथ ही जानिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और आपके लिए दिन को बेहतर बनाने वाले जरूरी सुझाव। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही योजना और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहते हैं, तो अपना मूलांक जानकर पढ़ें और जानें कि आज आपके लिए क्या खास हो सकता है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 1
आज का दिन आपके लिए आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा रह सकता है। कारोबार में लाभ मिलने के साथ धन से जुड़े अटके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मेहनत और कार्यक्षमता की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि, प्रेम संबंधों में किसी छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें और किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। समझदारी से लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- आसमानी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 2
आज व्यापार से जुड़े मामलों में आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा और संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत बेहतर होने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। 
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- गुलाबी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 3
आज कामकाज की अधिकता के कारण आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें। व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं और किसी योजना से अच्छा लाभ होने की संभावना है। यात्रा के लिहाज से भी दिन अनुकूल रह सकता है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे।
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- नारंगी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 4
आज आपको अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग गलत जानकारी देकर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी आपको सही रास्ता दिखाएगी। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले आपकी साख और प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय तथ्यों की जांच जरूर करें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- हरा

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