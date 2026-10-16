17 अक्तूबर लव राशिफल: इन चार राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

1 of 13 Today Love Horoscope - फोटो : अमर उजाला AI







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Today Love Horoscope: प्रेम-प्रसंग के लिहाज से आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को साथ में समय बिताने और कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कुछ जातकों को रिश्तों में छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। इसलिए साथी के साथ पार्टी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव भी दूर होगा। आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। क्रश से दोस्ती भी होगी।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज दिन प्यार भरा हो सकता है। रिश्ते में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। इस समय साथी आपको कोई उपहार भी दे सकते हैं। वहीं, शादीशुदा लोगों के प्रेम जीवन में कोई बड़ी खुशी भी आ सकती है। साथी की बात को समझने की कोशिश करें।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों को आज प्रेम जीवन में खुशियां मिलेगी। जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा। प्रेम संबंधों में रहने वाले लोग साथ में अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत हो सकता है। कोई अपना मिलने भी आपसे आ सकता है।

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