Today Love Horoscope: प्रेम-प्रसंग के लिहाज से आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को साथ में समय बिताने और कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कुछ जातकों को रिश्तों में छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
17 अक्तूबर लव राशिफल: इन चार राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 04:58 PM IST
सार
जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा दिन। पार्टनर के साथ प्यार बढ़ेगा या रिश्तों में आ सकती हैं दूरियां? जानें आज का प्रेम राशिफल और अपने रिश्ते से जुड़े खास संकेत।
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