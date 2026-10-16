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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

17 अक्तूबर लव राशिफल: इन चार राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

Fri, 16 Oct 2026 04:58 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 16 Oct 2026 04:58 PM IST
सार

जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा दिन। पार्टनर के साथ प्यार बढ़ेगा या रिश्तों में आ सकती हैं दूरियां? जानें आज का प्रेम राशिफल और अपने रिश्ते से जुड़े खास संकेत।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
Today Love Horoscope - फोटो : अमर उजाला AI

Today Love Horoscope: प्रेम-प्रसंग के लिहाज से आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को साथ में समय बिताने और कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कुछ जातकों को रिश्तों में छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। इसलिए साथी के साथ पार्टी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव भी दूर होगा। आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। क्रश से दोस्ती भी होगी।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज दिन प्यार भरा हो सकता है। रिश्ते में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। इस समय साथी आपको कोई उपहार भी दे सकते हैं। वहीं, शादीशुदा लोगों के प्रेम जीवन में कोई बड़ी खुशी भी आ सकती है। साथी की बात को समझने की कोशिश करें।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों को आज प्रेम जीवन में खुशियां मिलेगी। जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा। प्रेम संबंधों में रहने वाले लोग साथ में अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत हो सकता है। कोई अपना मिलने भी आपसे आ सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
सिंगल जातकों को अपने क्रश के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिल सकता है। वहीं, शादीशुदा लोगों को आज प्रेम जीवन में भावनाओं को समझना और एक-दूसरे को समय देना जरूरी होगा। कोई पार्टी में भी साथी के साथ आप जा सकते हैं।

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