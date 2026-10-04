Rashifal 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का दिन कुछ जातकों के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। परिवार और रिश्तों के मामले में भी दिन मिला-जुला रह सकता है। कुछ राशियों के जातकों के लिए आज ग्रहों की चाल का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबारियों के लिए किसी नए काम या योजना पर आगे बढ़ने का मौका बन सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का राशिफल, मेष से लेकर मकर राशि तक आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
05 अक्तूबर राशिफल: मेष, कन्या और मकर राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी-कारोबार में बढ़ेगी तरक्की
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
सार
5 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशियों के जातकों के लिए खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर करियर, धन, परिवार और सेहत समेत जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। जानें आज का राशिफल और किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी।
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