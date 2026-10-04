05 अक्तूबर राशिफल: मेष, कन्या और मकर राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी-कारोबार में बढ़ेगी तरक्की

1 of 13 5 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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Rashifal 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का दिन कुछ जातकों के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। परिवार और रिश्तों के मामले में भी दिन मिला-जुला रह सकता है। कुछ राशियों के जातकों के लिए आज ग्रहों की चाल का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबारियों के लिए किसी नए काम या योजना पर आगे बढ़ने का मौका बन सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का राशिफल, मेष से लेकर मकर राशि तक आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

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मेष राशि

आज का दिन आपको कई कामों में व्यस्त रख सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने हों तो घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को खुशी देगी। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। पुराने अधूरे काम पूरे करने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से वातावरण खुशनुमा हो सकता है।

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वृषभ राशि

आज आलस्य छोड़कर पूरे उत्साह के साथ अपने कामों पर ध्यान देने का समय है। नई जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन सहयोगियों का साथ आपको मजबूती देगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी तकरार का कारण बन सकती है। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाया जा सकता है। घर में बदलाव या सजावट का विचार भी मन में आ सकता है।

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मिथुन राशि

आज नए काम की शुरुआत के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। लंबे समय से जिस कदम को लेकर सोच-विचार कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास आएगी। किसी दूर रहने वाले खास व्यक्ति की याद मन को भावुक कर सकती है। वाहन से जुड़ा अचानक खर्च हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें और दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।

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