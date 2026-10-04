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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 05 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

05 अक्तूबर राशिफल: मेष, कन्या और मकर राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी-कारोबार में बढ़ेगी तरक्की

Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
सार

5 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशियों के जातकों के लिए खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर करियर, धन, परिवार और सेहत समेत जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। जानें आज का राशिफल और किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी।  

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Today Prediction Horoscope of 05 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
5 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का दिन कुछ जातकों के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। परिवार और रिश्तों के मामले में भी दिन मिला-जुला रह सकता है। कुछ राशियों के जातकों के लिए आज ग्रहों की चाल का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबारियों के लिए किसी नए काम या योजना पर आगे बढ़ने का मौका बन सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का राशिफल, मेष से लेकर मकर राशि तक आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

Today Prediction Horoscope of 05 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपको कई कामों में व्यस्त रख सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने हों तो घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को खुशी देगी। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। पुराने अधूरे काम पूरे करने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से वातावरण खुशनुमा हो सकता है।

Today Prediction Horoscope of 05 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज आलस्य छोड़कर पूरे उत्साह के साथ अपने कामों पर ध्यान देने का समय है। नई जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन सहयोगियों का साथ आपको मजबूती देगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी तकरार का कारण बन सकती है। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाया जा सकता है। घर में बदलाव या सजावट का विचार भी मन में आ सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 05 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज नए काम की शुरुआत के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। लंबे समय से जिस कदम को लेकर सोच-विचार कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास आएगी। किसी दूर रहने वाले खास व्यक्ति की याद मन को भावुक कर सकती है। वाहन से जुड़ा अचानक खर्च हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें और दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपका मन दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के काम आने में लगेगा। सेवा और सहयोग से आपको भीतर से संतोष महसूस होगा। संतान के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से अटका कोई पुराना लेन-देन भी सुलझने की उम्मीद है। कामकाज में धैर्य बनाए रखें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान मिली कोई महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

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